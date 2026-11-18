JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya memperbanyak penanaman pohon. Hal ini dilakukan untuk mengurangi suhu panas yang melanda Kota Pahlawan.

Kepala DLH Surabaya M. Fikser menjelaskan salah satu pohon yang akan ditanama adalah Trembesi. Pohon ini dipilih karena memiliki kemampuan menyerap karbon hingga sekitar 25 ton per pohon setiap tahun.

“Karena kemampuan penyerapan karbonnya cukup tinggi, trembesi menjadi salah satu pohon yang kami prioritaskan. Penanamannya terus kami perbanyak untuk membantu memperbaiki kualitas lingkungan,” kata Fikser, Rabu (18/11/2026).

Selain trembesi, DLH juga menambah penanaman bungur dan jacaranda.

Kedua jenis tanaman tersebut memiliki karakteristik berbunga seperti tabebuya, sehingga dapat memperindah ruang kota sekaligus mendukung fungsi ekologis.

“Jacaranda juga menjadi pilihan kami karena karakteristik batang dan daunnya lebih besar. Saat berbunga, satu pohon bisa dipenuhi bunga berwarna ungu. Selain mempercantik kota, kemampuan penyerapannya juga menjadi pertimbangan,” jelasnya.

Selain menambah jenis pohon, Pemkot Surabaya mengoptimalkan hutan kota dan memanfaatkan ruang terbuka yang masih memungkinkan untuk ditanami.

Upaya memperluas tutupan vegetasi ini juga diarahkan untuk membantu menurunkan suhu udara di Surabaya hingga dua derajat Celsius.

“Ruang-ruang yang masih kosong harus kita manfaatkan untuk penanaman. Namun, upaya menurunkan suhu tidak cukup hanya dengan memperbanyak pohon. Pengendalian sumber pencemaran, terutama dari sektor transportasi, juga harus dilakukan,” imbuhnya.

Untuk itu, DLH berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam mendorong uji emisi kendaraan dan pengendalian kepadatan lalu lintas.

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Penanaman pohon dengan kemampuan menyerap karbon tinggi juga diprioritaskan di kawasan yang memiliki aktivitas kendaraan padat.