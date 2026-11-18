JawaPos.com - Seorang tukang tambal ban berinisial SW, 61, tega mencabuli seorang anak berusia 12 tahun di indekosnya yang berada di kawasan Tandes, Surabaya.

Aksi bejat yang dilakukan tersangka itu dilakukan saat situasi sekitar indekos sepi, dan setelahnya korban diberi uang Rp 50 ribu.

Kasatres PPA PPO Polrestabes Surabaya AKBP Melatisari mengungkapkan, peristiwa itu bermula saat korban diajak oleh tersangka untuk masuk ke indekosnya.

“Tersangka SW mengajak korban masuk ke kamar kosnya di Tandes Surabaya. Setelah berada di dalam kamar dan pintu ditutup, terjadilah aksi pelecehan seksual itu,”ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Korban sebenarnya sudah berusaha menolak dan memberontak. Namun, apa daya, tersangka tetap memaksa dan kemudian memberikan uang sebesar Rp 50 ribu.

“Sebelum korban diperbolehkan pulang, tersangka mengancam dan berpesan agar kejadian tersebut tidak diberitahukan kepada siapapun serta meminta korban datang kembali setiap minggu,” ungkapnya.

Menurutnya, tersangka mengaku tega mencabuli korban karena tidak dapat menahan hawa nafsu.

Atas kejadian ini polisi mengamankan barang bukti berupa hasil pemeriksaan visum terhadap korban.