JawaPos.com – Persoalan akses permodalan dan upaya meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga saat reses Anggota DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso di Balai RW 01, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Selasa (17/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, pelaku UMKM berharap adanya kemudahan memperoleh tambahan modal dengan bunga terjangkau.

Selain itu, mereka juga membutuhkan pendampingan dan sosialisasi agar usaha yang dijalankan bisa berkembang serta naik kelas.

Cahyo mengatakan, aspirasi tersebut menjadi perhatian untuk mendorong UMKM di Surabaya, khususnya wilayah Kemayoran, agar semakin berdaya.

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Menurut dia, pengembangan UMKM perlu menjangkau seluruh pelaku usaha, baik laki-laki maupun perempuan.

“Kami berharap UMKM di Kota Surabaya, khususnya di wilayah Kemayoran ini bisa naik kelas dan berdaya. Baik UMKM yang dikelola oleh pelaku usaha pria maupun ibu-ibu,” ujarnya.

Selain program pemberdayaan, persoalan akses pembiayaan juga menjadi perhatian. Cahyo menilai, Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa menjadi salah satu alternatif bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Dia menyebut, pemerintah telah menyediakan fasilitas KUR dengan bunga rendah. Bahkan, terdapat kebijakan pembiayaan hingga Rp 100 juta yang tidak mensyaratkan agunan.

Namun, menurut Cahyo, berbagai kemudahan tersebut perlu diimbangi dengan sosialisasi agar informasi mengenai persyaratan dan mekanisme pengajuan KUR bisa dipahami masyarakat.

“Aspirasi itu akan segera kami kawal dan sambungkan kepada Bank BRI sebagai salah satu penyalur KUR. Bagaimana cara-caranya agar program ini bisa diterima dan dimanfaatkan masyarakat,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Cahyo berencana mengundang sejumlah tokoh dan pelaku UMKM di Surabaya dalam kegiatan sosialisasi. Kegiatan tersebut akan melibatkan perbankan, termasuk BRI dan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta organisasi perangkat daerah terkait.

Materi yang disampaikan tidak hanya mengenai akses pembiayaan, tetapi juga pendidikan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usaha.

Dengan begitu, pelaku UMKM diharapkan tidak sekadar memperoleh tambahan modal, tetapi juga memiliki kemampuan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.