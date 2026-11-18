JawaPos.com - Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan segitiga jual beli mobil online melalui marketplace Facebook.

Komplotan tersebut menipu sedikitnya 20 orang dengan kerugian mencapai Rp 6,5 miliar, dengan modus menduplikasi iklan dan menjadi penjual serta pembeli fiktif.

Empat tersangka itu berinisial Y, 47, S, 33, HU, 31, dan J,34, dan kini mereka mendekam di sel tahanan Mapolda Jatim.

Direktur Reserse Siber Polda Jatim Kombes Bimo Ariyanto menjelaskan empat tersangka itu menjalankan aksinya di berbagai daerah, mulai dari Pare dan Kediri, Surabaya, Balikpapan, Samarinda, Jakarta, Jawa Tengah hingga Palembang.

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Kasus ini terungkap bermula dari laporan polisi pada 4 September 2026 terkait dugaan penipuan transaksi jual beli kendaraan yang terjadi sehari sebelumnya di salah satu apartemen di Surabaya.

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka memanfaatkan iklan kendaraan milik orang lain yang dipasang di marketplace maupun media sosial. Iklan tersebut kemudian dipasang ulang dengan harga lebih murah untuk menarik calon pembeli.

"Ketika ada calon pembeli yang tertarik, pelaku menghubungi korban menggunakan identitas palsu seolah-olah sebagai pemilik kendaraan," katanya.

Di sisi lain, pelaku juga menghubungi pemilik mobil yang sebenarnya dan mengatur pertemuan antara kedua pihak untuk melihat kondisi kendaraan.

Namun, komunikasi antara pembeli dan pemilik kendaraan asli tetap dikendalikan pelaku. Dengan cara tersebut, korban dibuat yakin karena dapat melihat langsung mobil yang hendak dibeli.

"Setelah terjadi kesepakatan harga, korban diarahkan melakukan pembayaran ke rekening yang telah disiapkan pelaku, bukan kepada rekening pemilik kendaraan yang sebenarnya," jelas Bimo.

Dalam transaksi yang dilaporkan, korban mentransfer uang sebesar Rp 149 juta. Namun, uang tersebut tidak diterima pemilik kendaraan asli, melainkan masuk ke rekening yang dikuasai jaringan pelaku.

Selanjutnya, uang dipindahkan ke sejumlah rekening lain untuk menyamarkan aliran transaksi.

Bimo menjelaskan, tersangka S, HU, dan J memiliki peran mencari iklan kendaraan, memasang ulang iklan tersebut, serta berkomunikasi dengan calon pembeli dan pemilik kendaraan menggunakan identitas yang tidak sebenarnya.

Sementara tersangka Y, berperan menyediakan sarana komunikasi, menyiapkan dan menguasai rekening penampung, serta mengatur pemindahan dan pembagian uang hasil kejahatan.

Berdasarkan hasil penyidikan, pembagian uang hasil kejahatan dilakukan dengan komposisi 20 persen untuk tersangka Y dan 80 persen untuk tiga tersangka lainnya.

Dari pengungkapan tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 70 unit telepon genggam, arsip percakapan WhatsApp, bukti transfer, 27 kartu ATM, lima buku rekening, enam rekening bank BRI, dua unit sepeda motor, serta satu unit mobil Honda Jazz.

Bimo mengatakan, puluhan telepon genggam tersebut digunakan para tersangka untuk menjalankan berbagai aktivitas kejahatan.

Mulai dari mencari kendaraan yang diiklankan, menghubungi pemilik mobil asli, berkomunikasi dengan calon korban hingga mengoperasikan rekening untuk transaksi keuangan.

"HP-HP ini kami sita dari keempat tersangka. Ada yang digunakan untuk menghubungi pemilik kendaraan asli, calon korban, serta untuk transaksi keuangan. Masing-masing memiliki peran," ungkapnya.

Selain mengungkap jumlah korban, penyidik juga menelusuri penggunaan uang hasil kejahatan.

Dari hasil pendalaman, sebagian uang diduga digunakan untuk membeli mobil Honda Jazz yang kini disita sebagai barang bukti, membayar uang muka pembelian vila, merenovasi rumah hingga membiayai perjalanan umrah keluarga tersangka.

"Kami tidak berhenti di situ. Kami telusuri dan lakukan pendalaman terkait aset hasil kejahatan para tersangka. Target kami adalah menyelamatkan aset atau uang milik para korban penipuan online tersebut," tegas Bimo.

Penyidik saat ini masih mengembangkan perkara untuk menelusuri aliran dana, mengidentifikasi kemungkinan korban lainnya, serta mengungkap keterkaitan jaringan tersebut di sejumlah wilayah.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pasal tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).