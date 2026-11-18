JawaPos.com - Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya meringkus terpidana pemalsuan surat Tommy Kurniawan Tjong yang buron sejak 2011 atau selama 15 tahun, Selasa (17/11).

Penangkapan ini menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 79/PID/2011/PT.SBY tertanggal 3 Maret 2011.

Kasi Intelejen Kejari Surabaya Yogi Aryanto menjelaskan, Tommy ditangkap di sebuah rumah Jalan Donorejo Wetan Tambaksari Surabaya, pukul 20.15 WIB.

"Penangkapan berawal dari informasi yang diperoleh Tim Tabur Kejari Surabaya yang berada di lapangan bahwa terpidana terlihat di sekitar wilayah Kenjeran Surabaya," kata Yogi, Rabu (18/11/2026).

Kemudian, Tim Monitoring & Surveillence segera bergabung dengan Tim yang berada di lapangan untuk memastikan posisi terpidana.

"Di lokasi pertama yang didatangi yaitu di sekitar daerah Simokerto, namun terpidana ternyata tidak berada di lokasi tersebut," katanya.

Tim selanjutnya menuju lokasi kedua di sekitar daerah Donorejo dan akhirnya berhasil menemukan terpidana di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Donorejo Wetan No. 70.

"Terpidana dapat diamankan di lokasi tersebut tanpa perlawanan," katanya.

Yogi menjelaskan, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :58/Pid.B/2010/PN.SBY menyatakan Tommy Kurniawan Tjong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu.

Ia didakwa melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara.

Setelah berhasil diamankan dari lokasi, Tim Tabur Kejari Surabaya beserta terpidana tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya pada pukul 21.00 WIB.

Terpidana kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diproses lebih lanjut.