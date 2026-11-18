JawaPos.com - Sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Timur sejak siang hingga malam hari, Rabu (18/11) diprakirakan bakal dilanda hujan ringan yang makin meluas.

Meski demikian, beberapa wilayah masih belum tersentuh hujan, salah satunya Kabupaten Sidoarjo yang masih akan dilanda cuaca berawan dengan suhu hingga 35 derajat celsius.

Secara umum, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo, memprakirakan potensi hujan dengan intensitas ringan akan semakin merata di Jatim.

Berdasarkan data resmi BMKG Juanda, pertumbuhan awan hujan mulai aktif sejak menjelang siang atau sekira pukul 11.00 WIB hingga malam hari di hampir seluruh penjuru.

Di wilayah Mataraman dan Selingkar Wilis, beberapa daerah yang berpotensi diguyur hujan meliputi Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten dan Kota Blitar, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, serta Trenggalek.

Ke-11 wilayah ini diprakirakan bakal diguyur hujan ringan secara bergantian pada siang hingga sore hari.

sementara itu, di wilayah Malang Raya, Kota Batu diprakirakan mengalami hujan ringan cukup dari siang hingga malam hari. Adapun Kabupaten dan Kota Malang diprakirakan hujan pada siang hingga sore hari.

Selanjutnya di wilayah Tapal Kuda dan Pantura, hujan ringan bakal mengguyur Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Pasuruan, Bojonegoro, Lamongan, hingga Tuban.

Empat kabupaten di Pulau Madura juga terpantau kompak diguyur hujan ringan mulai siang hingga malam hari.

Kabupaten dan Kota Mojokerto juga diprakirakan diguyur hujan ringan sejak siang hari.

Sementara itu, Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik akan didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan tanpa potensi hujan signifikan.

Seiring meluasnya tutupan awan dan hujan, suhu udara di Jawa Timur hari ini cenderung lebih bersahabat dibandingkan pekan-pekan sebelumnya. Suhu tertinggi tercatat di angka 35 derajat Celsius yang melanda Sidoarjo.