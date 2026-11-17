JawaPos.com - Pembongkaran lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Embong Blimbing, Surabaya, masih menyisakan sejumlah persoalan. DPRD Kota Surabaya kini menelusuri dasar hukum penertiban tersebut, terutama terkait keberadaan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya Nomor 204 Tahun 1991 yang disebut menetapkan kawasan itu sebagai lokasi PKL.

Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B DPRD Surabaya bersama perwakilan pedagang, Senin (16/11). Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochamad Machfud memimpin langsung audiensi untuk menampung keberatan pedagang sekaligus mengurai persoalan yang melatarbelakangi pembongkaran.

Pendamping PKL Embong Blimbing, Roby, menyampaikan bahwa para pedagang merasa memiliki dasar hukum untuk berjualan di kawasan tersebut. Sebab, Embong Blimbing masuk dalam daftar lokasi PKL berdasarkan SK Wali Kota Surabaya Nomor 204 Tahun 1991.

Atas dasar itu, pihaknya mempertanyakan penggunaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 sebagai landasan penertiban. Menurut Roby, pemerintah perlu menjelaskan hubungan antara keputusan wali kota yang terbit lebih dahulu dengan aturan daerah yang digunakan saat ini.

“PKL ini bukan tidak memiliki legalitas. Kami memiliki Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 yang menetapkan sejumlah lokasi PKL, termasuk Embong Blimbing. Persoalannya, bagaimana penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 terhadap keputusan yang sudah ada sejak 1991?” ungkap Roby.

Selain persoalan legalitas, pedagang juga mempertanyakan klaim bahwa lapak mereka berdiri di atas saluran air atau aset milik pemerintah. Roby mengaku sebelumnya pernah mengajak pihak kecamatan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kondisi di lapangan.

“Hasil pengecekan bersama saat itu menunjukkan bahwa PKL tidak berdiri di atas saluran kampung. Saluran kampung memiliki jalur tersendiri. Karena itu, kami mempertanyakan dasar pemerintah menyatakan lokasi tersebut berada di atas saluran atau tanah aset pemerintah,” jelasnya.

Roby menilai, status hukum SK Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 perlu dikaji lebih lanjut. Termasuk bagaimana penerapan aturan baru terhadap lokasi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai kawasan PKL.

Meski demikian, pedagang tidak ingin persoalan berhenti pada perdebatan mengenai pembongkaran. Mereka berharap masih mendapat kesempatan untuk kembali berjualan di lokasi semula.

Dari sekitar 35 pedagang yang sebelumnya beraktivitas di Embong Blimbing, hanya enam orang yang menerima tawaran relokasi. Empat di antaranya bersedia menempati lokasi yang disediakan pemerintah, sedangkan dua lainnya memilih mencari tempat usaha sendiri.

Menurut Roby, pemindahan lapak bukan perkara sederhana bagi pedagang yang sudah bertahun-tahun membangun usaha di kawasan tersebut. Mereka telah memiliki pelanggan tetap dan jaringan usaha yang terbentuk selama puluhan tahun.

“Pedagang ini sudah puluhan tahun membangun pelanggan, relasi, dan mempertahankan identitas usahanya. Relokasi bukan sekadar memindahkan lapak. Ada hubungan dengan pelanggan dan usaha yang sudah dibangun bertahun-tahun,” katanya.

Menanggapi keberatan tersebut, Machfud mengatakan Komisi B belum bisa menentukan sikap sebelum memperoleh penjelasan dari seluruh pihak yang berkaitan dengan penertiban. DPRD berencana memanggil jajaran kelurahan, kecamatan, Pemkot Surabaya, pengurus RW, serta instansi terkait.

“Kami ingin mendengarkan semua pihak terlebih dahulu. Setelah ini, kami akan mengundang lurah, camat, Pemkot, pihak RW, dan seluruh pihak yang terkait dengan PKL ini. Kami ingin mengetahui apa persoalannya, bagaimana keinginan pemerintah kota, serta solusi yang bisa diberikan,” tegas Machfud.

Dia juga meminta kepastian mengenai keberadaan saluran air yang disebut menjadi salah satu alasan pembongkaran. Apalagi, muncul informasi mengenai dugaan saluran peninggalan zaman Belanda di kawasan tersebut.

Menurut Machfud, informasi itu tidak cukup hanya berdasarkan keterangan. Perlu ada pemeriksaan langsung untuk memastikan letak, kondisi, serta keberadaan saluran sebelum lapak dibongkar.

“Katanya PKL tidak boleh berdiri di atas saluran. Sekarang kita juga perlu mengetahui secara pasti, sebelum dibongkar apakah memang ada saluran di situ, di mana letaknya, dan bagaimana kondisinya. Semua harus kita cek,” ujarnya.

Komisi B juga akan meminta Bagian Hukum Pemkot Surabaya mengkaji status keberlakuan SK Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 setelah terbitnya Perda Nomor 2 Tahun 2020. Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan konsistensi kebijakan penataan PKL di sejumlah kawasan.

Machfud mencontohkan kawasan Kepanjen dan Genteng yang juga perlu ditelusuri penerapan aturan serta status lokasi PKL-nya. DPRD ingin mengetahui alasan adanya perbedaan perlakuan terhadap lokasi-lokasi yang disebut sama-sama tercantum dalam keputusan wali kota tersebut.

“Kami akan diskusikan dengan Bagian Hukum. Apakah SK tahun 1991 itu masih berlaku? Kalau tidak berlaku, mengapa masih menjadi dasar di beberapa lokasi? Sebaliknya, kalau masih berlaku, mengapa ada lokasi yang dibongkar? Ini yang harus diperjelas,” tandasnya.

Untuk memastikan persoalan di lapangan, Komisi B turut merencanakan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Embong Blimbing bersama pihak terkait. Pemeriksaan itu diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status lahan, keberadaan saluran air, hingga dasar hukum penertiban.