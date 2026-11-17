JawaPos.com - SMPN 21 Surabaya akhirnya buka suara terkait seorang guru yang meminta siswinya menurunkan celana untuk pemeriksaan menstruasi. Kasus ini pertama kali mencuat setelah siswi tersebut melaporkan ke hotline milik Wali Kota Surabaya, Lapor Cak Eri.

Menurut Humas SMPN 21 Surabaya Roro Murni, pengecekan tersebut berawal dari kecurigaan terhadap sejumlah siswi yang tercatat mengalami menstruasi dalam waktu cukup lama.

Kondisi itu dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kewajiban menjalankan ibadah salat.

Menurutnya, siklus menstruasi setiap anak berbeda-beda. Ada yang berlangsung empat hingga tujuh hari, tetapi ada pula yang lebih lama.

Namun, pihak sekolah menemukan catatan sejumlah siswi yang dinilai tidak biasa karena berulang kali melaporkan menstruasi dalam durasi panjang.

“Tujuannya semuanya untuk kebaikan, untuk mengajak anak supaya berkata jujur,” ujarnya.

Dia menyebut, guru yang bersangkutan berupaya memastikan kondisi siswi yang dicurigai belum jujur mengenai menstruasinya. Namun, dalam pelaksanaannya, guru tersebut mengambil langkah yang tidak semestinya.

Perwakilan sekolah mengakui tindakan itu dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah. Dia pun menyayangkan keputusan guru tersebut yang melakukan pengecekan secara spontan.

“Ya mungkin kami menyayangkan sikapnya. Seharusnya konfirmasi dulu dengan kami,” katanya.

Dia juga menegaskan bahwa guru tersebut mengaku tidak melakukan kontak fisik dengan siswi. Guru itu disebut hanya melihat dari sisi tertentu untuk memastikan keterangan yang disampaikan anak.

Meski demikian, pihak sekolah mengakui cara tersebut tetap keliru dan tidak seharusnya dilakukan dalam kondisi apa pun.

“Tapi itu tetap caranya salah,” tegasnya.

Sekolah menyebut persoalan tersebut telah ditindaklanjuti secara internal setelah menerima informasi dari siswa. Pihak sekolah mengaku sudah berkoordinasi dan menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan.

Guru olahraga yang bersangkutan juga masih mengajar di SMPN 21 Surabaya. Namun, pihak sekolah menyatakan telah memberikan peringatan agar kejadian serupa tidak terulang.

Ke depan, sekolah berencana mengubah mekanisme penanganan apabila menemukan siswi yang melaporkan menstruasi dalam durasi tidak wajar. Jika berlangsung lebih dari 15 hari, sekolah akan memanggil orang tua untuk membicarakan kondisi anak.

Orang tua juga akan disarankan membawa anak ke puskesmas atau dokter untuk mendapatkan pemeriksaan medis.

“Kalau memang sudah melebihi, misalnya 15 hari, kita panggil orang tua. Kita sarankan ke puskesmas atau dokter lain. Jangan sampai ada hal-hal yang menurut kita untuk kebaikan, tetapi ternyata disalahartikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Febrina Kusumawati berdasarkan informasi yang diterima, guru tersebut berdalih pemeriksaan dilakukan dengan sedikit menurunkan celana dalam, berlangsung di ruangan tertutup oleh guru perempuan, dan dilakukan hanya saat sidak.

Sekalipun demikian, Dinas Pendidikan menegaskan bahwa hal itu tidak diperbolehkan.

Menurutnya, pemeriksaan seharusnya tidak memasuki ranah privasi siswa. "Dalam aduan ini memang ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama mungkin siswa merasa risih. Di sisi lainnya, guru ataupun sekolah berharap bahwa siswa saat haid ataupun tidak haid itu jujur," kata Febri.

Agar kejadian serupa tidak terulang, Dinas Pendidikan Surabaya akan segera menerbitkan surat edaran.

Edaran tersebut akan mengatur mekanisme sekolah dalam menyikapi siswi yang menstruasi sekaligus menjaga kedisiplinan dalam beribadah.

Febri menegaskan, upaya menegakkan kedisiplinan harus tetap berjalan dengan menghormati privasi siswa. Pihaknya juga meminta dukungan wali murid untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai menstruasi.