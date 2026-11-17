JawaPos.com - Aksi penipuan bermodus pencatutan nama Kapolresta Sidoarjo, AKBP Bobby Adimas Condroputra membuat seorang anggota polisi wanita (Polwan) terperdaya. Korban penipuan ini mengalami total kerugian mencapai Rp 250 juta.

Satreskrim Polresta Sidoarjo bergerak cepat mengusut kasus ini dan berhasil meringkus serta menetapkan tiga orang tersangka berinisial ALD (52), ADK (34), dan ABD (52). Ketiganya memiliki peran berbeda dalam jaringan kejahatan tersebut.

Kapolresta Sidoarjo, AKBP Bobby Adimas Condroputra membeberkan, aksi kejahatan tersebut bermula pada 14 Oktober lalu. Tersangka utama, ALD, menghubungi korban melalui pesan WhatsApp dengan memasang foto profil palsu yang mencatut identitas Kapolresta Sidoarjo.

Untuk melancarkan aksinya dan meyakinkan korban, pelaku berpura-pura meminta bantuan transfer dana dengan dalih uang tersebut akan segera disetorkan kepada Kapolda Jawa Timur.

Pelaku juga berdalih membutuhkan dana mendesak hari itu untuk keperluan koordinasi gaji, serta menjanjikan memiliki cek bank senilai Rp 100 juta yang baru cair pada Jumat (16/10).

Korban yang tidak menaruh curiga lantas menuruti instruksi pelaku dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak tiga kali ke rekening Bank Muamalat atas nama Imam Tantio masing-masing Rp 100 juta, Rp 80 juta, dan Rp 70 juta.

"Korban yang percaya dengan identitas pelaku selanjutnya diarahkan melakukan transfer uang secara bertahap. Total uang yang ditransfer mencapai Rp 250 juta," jelas Bobby dikutip dari Radar Sidoarjo (Jawa Pos Group), Selasa (17/11).

Dalam pengembangan kasus ini, polisi tidak hanya menangkap eksekutor penipuan, tetapi juga menetapkan ADK dan ABD sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana penadahan aliran dana hasil kejahatan.

Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti meliputi tiga lembar slip setoran Bank Muamalat, satu unit ponsel Vivo Y05 warna biru laut, tiga lembar tangkapan layar percakapan WhatsApp, serta satu unit mobil Honda HR-V hitam bernomor polisi B 2265 KIM beserta STNK.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif utama para tersangka melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan," tegas Bobby.