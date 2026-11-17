JawaPos.com – Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembersihan eceng gondok di aliran kali Perbatasan Surabaya-Sidoarjo untuk antisipasi banjir.

Meski pengelolaan sungai tersebut berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemkot Surabaya turun tangan membantu penanganan.

“Rungkut Menanggal dulu itu kan banjir, perkara (aliran air) Kali Perbatasan tidak bisa lancar karena ada eceng gondok. Meskipun itu kewenangan BBWS, bukan kewenangan kita (pemerintah kota), tolong Pak Fikser dibantu dibersihkan eceng gondoknya, tapi koordinasi dulu dengan BBWS,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (17/11/2026).

Menurut dia, penanganan perlu segera dilakukan agar air dapat mengalir tanpa terhambat tanaman air yang berkembang pesat tersebut.

Eri tidak ingin warga Surabaya kembali terdampak banjir akibat persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak dini.

“Karena kalau enggak dibersihkan eceng gondok ini, banjir bisa balik ke Rungkut Menanggal. Kita (warga Surabaya) sendiri yang kesusahan,” ujarnya.

Untuk mempercepat pekerjaan, Eri juga meminta DLH berkoordinasi dengan DSDABM terkait dukungan alat berat dan armada pengangkut. Dengan tambahan peralatan tersebut, proses pengangkatan eceng gondok diharapkan bisa berlangsung lebih cepat.

“Koordinasi juga dengan PU (DSDABM), pinjam alat beratnya, terus tambahi armada truk biar cepat selesai,” jelasnya.

Kepala DLH Surabaya M Fikser mengatakan, pihaknya telah menurunkan tiga tim satuan tugas (Satgas) untuk membantu pembersihan.

"Total ada sekitar 45 personel yang diterjunkan, masing-masing tim beranggotakan 15 orang dan dilengkapi satu perahu karet," katanya.

Dalam pelaksanaannya, DSDABM bertugas mendukung pekerjaan menggunakan alat berat.

Sementara itu, personel DLH membantu mengangkat eceng gondok dari aliran sungai menggunakan tiga perahu karet. Hasil pembersihan selanjutnya diangkut menggunakan armada truk.

Fikser menjelaskan, pertumbuhan eceng gondok yang relatif cepat menjadi salah satu alasan pembersihan dilakukan menjelang musim hujan. Kondisi air yang hangat serta kandungan nutrisi dan fosfor turut mendukung perkembangbiakan tanaman air tersebut.

“Kenapa kita sekarang lakukan pembersihan bukan di awal-awal tapi mendekati musim hujan, karena memang pertumbuhan eceng gondok itu luar biasa dia sangat tumbuhnya cepat, karena masalah air yang hangat, nutrisi, fosfor,” ungkapnya.

Dia memastikan penanganan tidak berhenti setelah eceng gondok berhasil diangkat. DLH bersama DSDABM akan melanjutkan pemeliharaan untuk menjaga kondisi sungai tetap terawat selama musim hujan.