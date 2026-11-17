JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur melimpahkan tersangka Choirul Anwar, bersama barang bukti (tahap dua) kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Kejari Surabaya.

Pelimpahan itu berkaitan dengan progres penanganan kasus tersebut, di mana Choirul akan segera menghadapi persidangan.

Kasi Intelijen Kejari Kota Surabaya Yogi Aryanto mengatakan, sejumlah barang bukti yang diserahkan antara lain delapan boks kontainer dokumen, buku rekening, 1 unit laptop, 1 unit handphone, uang tunai serta tanah dan bangunan.

“Tahap 2 dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil, dan materiil,” ujar Yogi, Selasa (17/11).

Ia menjelaskan, perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Tahun Anggaran 2016-2024, diserahkan bersama tersangka atas nama Chairul Anwar.

“Berkas-berkas terkait perkara dilimpahkan dari Penyidik Pidsus Kejati Jatim,” imbuhnya.

Menurut Yogi, tersangka selaku Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tahun 2016-2024 diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

Yakni memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya, sebesar kurang lebih Rp 10 Miliar.

Modus yang dilakukan tersangka adalah memerintahkan saksi S selaku Kepala Departemen Accounting dan Finance untuk mengeluarkan uang kas, dan membuat dokumen kelengkapan administrasi.

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“Seolah-olah uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan diantaranya pembelian pakan hewan, perbaikan kandang hewan, perbaikan sarana prasarana penunjang KBS dan lainnya, namun pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka,” jelasnya.

Tersangka didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian dakwaan kedua yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023, tentang KUHP.

“Setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, Penuntut Umum melanjutkan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim, sambil menunggu proses pelimpahan ke pengadilan,” pungkas Yogi.

Terpisah, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja, membenarkan perihal pelimpahan tersebut.

“Saat ini masuk tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti, kepada Kejari Surabaya, dan dilakukan pelimpahan berkas persidangan,” kata I Gede Punia Atmaja

Sebelumnya, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus, telah menetapkan Eks Direktur Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS), Chairul Anwar (CA), sebagai tersangka, pada Selasa (21/7/2026).

Ia ditetapkan sebagai tersangka, pada pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya, tahun anggaran 2016 sampai dengan 2024.

Tersangka diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PDTS KBS, periode tahun 2016 sampai dengan 2024.

Pelaku diduga menyalahgunakan wewenang, atau melakukan perbuatan melawan hukum, antara rentang waktu 2016 sampai 2024.

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“Menggunakan uang anggaran PDTS KBS guna pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau fiktif, serta kepentingan pribadi Saudara CA,” terang I Gede Punia.

Modusnya, dengan cara memerintahkan saksi Staf Keuangan Bidang Departemen Accounting and Finance, untuk mengeluarkan uang anggaran dan memerintahkan untuk membuat pertanggungjawaban.

“Tujuannya agar seolah-olah uang tersebut benar-benar dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan,” urainya

I Gede Punia menyebutkan, dari tahun 2023 sampai tahun 2024 pengeluaran kas yang tidak benar disetujui oleh para pihak, yakni saksi MN selaku Direktur Keuangan.

“Terhadap perbuatan ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara PDTS KBS kurang lebih sebesar Rp 10,2 Miliar. Hal ini adalah berdasarkan hasil perhitungan sementara dengan BPKP Provinsi Jawa Timur,” sebutnya.

Selain merugikan kerugian keuangan negara, perbuatan tersangka juga membuat wahana Kebun Binatang Surabaya menjadi tidak berkembang.