JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Nur Kholis sebagai tersangka baru, dalam kasus dugaan pungli perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur.

Nur Kholis merupakan mantan Kepala Dinas ESDM Jawa Timur yang menjabat pada periode Januari hingga 31 Agustus 2024.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia menjelaskan peran Nur Kholis dalam perkara ini.

Ia berperan memerintahkan almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah untuk meminta sejumlah uang di luar ketentuan kepada para pemohon perizinan.

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"Pada Bidang Pertambangan, penyidik menemukan dugaan pungutan terhadap tujuh pemohon izin dengan total uang mencapai Rp 1,105 miliar," kata Punia saat konferensi pers, Senin (16/11/2026) malam.

Kemudian, pada Bidang Geologi dan Air Tanah, pungutan diduga dilakukan terhadap 28 pemohon izin dalam periode Maret hingga September 2024, dengan total uang sebesar Rp 133.500.000.

"Total uang yang dikumpulkan dari pungli tersebut mencapai Rp 1.238.500.000. NK diduga menerima dan menikmati uang sebesar Rp 687.500.000," katanya.

Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut, berupa uang tunai sebesar Rp 615.000.000 dan emas batangan seberat 50 gram.

Saat ini, Nur Kholis ditahan di rutan selama 20 hari untuk penyidikan lebih lanjut atas kasus yang menjeratnya.

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Atas perbuatannya, Nur Kholis dijerat tiga pasal. Pertama, Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kedua, Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.