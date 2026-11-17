Surabaya Raya hingga Tapal Kuda Diprakirakan Diguyur Hujan, Waspadai Angin Kencang
ILUSTRASI Hujan lebat. (JAWAPOS)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo, mengungkapkan adanya peningkatan potensi hujan ringan hingga sedang yang turun secara merata di berbagai kabupaten dan kota di Jatim, Selasa (17/11).
Pertumbuhan awan hujan terpantau mulai aktif sejak siang hingga sore hari dengan cakupan yang lebih luas ke berbagai daerah.
Wilayah Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik juga masuk dalam daftar daerah yang diprakirakan hujan ringan pada siang hingga sore hari.
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Selain itu, Kabupaten dan Kota Malang, serta Kota Batu diprediksi bakal diguyur hujan ringan sejak siang hari.
Di Wilayah Mataraman dan Tapal Kuda, hujan ringan hingga sedang diprediksi turun di Kediri, Blitar, Madiun, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Probolinggo.
Di tengah kepungan awan hujan, suhu udara di Jawa Timur terpantau masih cukup menyengat. Suhu udara tertinggi hari ini tercatat menyentuh angka 35 derajat Celsius yang melanda Sidoarjo dan Kota Mojokerto.
Selain potensi hujan, BMKG mencatat adanya peningkatan kecepatan angin yang cukup signifikan di beberapa daerah di Jatim.
Kota Kediri menjadi daerah yang paling terdampak dengan kecepatan angin mencapai 40,2 kilometer per jam.
Kemudian disusul Nganjuk dengan kecepatan angin menyentuh 38,9 kilometer per jam, Gresik tercatat kilometer per jam, Lamongan 38,1 kilometer per jam, Surabaya 36,7 kilometer per jam, serta Probolinggo dan Sampang dengan kecepatan angin masing-masing 36,8 kilometer per jam dan 35,7 kilometer per jam.
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