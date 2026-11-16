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Penulis: Ardini Pramitha
Selasa, 17 November 2026 | 04.06 WIB

Kajari Surabaya Bebas Tugaskan Jaksa yang Viral Diduga Pelaku KDRT dan Selingkuhi Istri

Ilustrasi perselingkuhan. (Freepik/golubovystock) - Image

Ilustrasi perselingkuhan. (Freepik/golubovystock)

JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya membebas tugaskan jaksa bernama Deddy Arisandi usai viral diduga melakukan kekerasan dalam rumah tanggan (KDRT) dan perselingkuhan terhadap istrinya. Keputusan ini diambil dalam rangka pemeriksaan internal untuk dimintai keterangan terkait dugaan tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Tri Anggoro Mukti menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi tersebut agar dilakukan penelusuran lebih lanjut.

"Dengan adanya informasi yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, terhadap Jaksa Deddy Arisandi telah dilakukan klarifikasi internal dan dibebastugaskan sementara,” tegas Tri Anggoro Mukti, Minggu (15/11).

Langkah ini bertujuan guna menjaga objektivitas dalam hal penanganan perkara tersebut.

“Saya selaku pimpinan menilai yang bersangkutan sudah menjalankan profesionalitas, sesuai dengan Code of Conduct, dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penuntut umum,” ucapnya.

Terkait persoalan pribadi Jaksa Deddy Arisandi dengan keluarganya, apabila ada persoalan hukum dapat menyampaikan laporan. “Silahkan sampaikan melalui saluran yang tersedia, baik secara internal ataupun eksternal dengan melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Tri Anggoro berharap di tengah penanganan perkara yang mencatut Deddy Arisandi, jangan sampai proses penanganan kasus terdakwa Erica Natasha Risakotta, menjadi terganggu.

“Perkara nomor 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby yang pada hari Selasa 10 November 2026, terdakwa Erica Natasha Risakotta sudah dituntut dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Diharapkan pula agar masyarakat terus mengawal proses penanganan perkara dimaksud,” tuturnya.Tri menambahkan apabila dalam proses penanganan perkara masyarakat menemukan tindakan, atau perbuatan tercela oleh anggotanya, sampaikan laporan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, (SP4N-LAPOR).

“Dapat diakses pada www.lapor.go.id atau hotline laporan kami di 08213311700. Kami tidak akan mentolelir segala bentuk perbuatan tercela yang melukai keadilan di masyarakat, dalam hal penegakan hukum di Surabaya serta pelanggaran code of conduct sebagai insan Adhyaksa,” tandas Tri.

Editor: Diar Candra
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