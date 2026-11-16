DPRD Surabaya Minta Pemkot Surabaya Awasi Ketat Pemakaian Solar Truk Pengangkut Sampah

JawaPos.com - Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya memperketat pengawasan penggunaan solar pada operasional truk pengangkut sampah. Permintaan itu sebagai respon dari dugaan penyalahgunaan solar oleh dua sopir truk yang baru terbongkar setelah belasan tahun dilakukan.

“Karena solar ini kan dibeli dari biaya APBD dari pajak masyarakat. Sehingga semestinya digunakan dengan optimal, apalagi itu kan solar untuk proses pengangkutan sampah,” tegas Eri, Senin (16/11).

Dia menyayangkan adanya oknum yang diduga memanfaatkan fasilitas operasional pemerintah untuk kepentingan pribadi. Terlebih, solar tersebut seharusnya digunakan untuk menunjang proses pengangkutan sampah di Kota Surabaya.

Di sisi lain, politisi PDIP itu mengapresiasi langkah cepat Kepala DLH Surabaya dalam mengungkap praktik jual beli solar subsidi. Penyalahgunaan ini diduga berlangsung selama dua tahun dan melibatkan dua pengemudi truk pengangkut sampah.

Menurutnya, investigasi dan penindakan terhadap dugaan penyimpangan tersebut merupakan bagian dari upaya membenahi tata kelola pemerintahan agar berjalan bersih dan transparan. “Langkah kepala DLH sudah tepat untuk menginvestigasi dan melakukan langkah-langkah terkait upaya agar tidak ada lagi praktik-praktik seperti itu,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, DLH Surabaya telah menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap dua pengemudi truk yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.

Eri menilai tindakan tegas diperlukan. Tujuannya jelas agar fasilitas dan anggaran operasional pemerintah tidak disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

“Nah, kalau misalnya sampai ada upaya-upaya yang tidak terpuji seperti itu tentu kita sesalkan. DLH kemarin sudah melakukan langkah pemberhentian ya,” tuturnya.