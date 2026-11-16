Ada 601 Lowongan Pekerjaan untuk Disabilitas di Grand Job Fair Surabaya

JawaPos.com - Sebanyak 49 perusahaan dengan 3.013 lowongan kerja hadir pada kegiatan Grand Job Fair November yang digelar oleh Pemerintah Kota Surabaya, Selasa (17/11/2026).

Dari ribuan lowongan kerja yang tersedia, 601 posisi dibuka untuk penyandang disabilitas.

Kegiatan yang digelar Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya ini berlangsung selama tiga hari, 17–19 November 2026, di Gedung Convention Hall, Jalan Arief Rachman Hakim Nomor 131, Surabaya.

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Kepala Disperinaker Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro menjelaskan tujuan kegaitan ini adalah sebagai sarana mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan pemberi kerja secara langsung.

Melalui perluasan partisipasi perusahaan dan penyediaan informasi lowongan sesuai kompetensi, kegiatan ini diharapkan mampu memperbesar peluang masyarakat mendapatkan pekerjaan.

“Kami ingin informasi lowongan semakin mudah diakses dan sesuai dengan kompetensi pencari kerja, sehingga proses rekrutmen dapat berjalan lebih efektif dan semakin banyak warga yang berhasil mendapatkan pekerjaan,” ujar Hebi, Senin (16/11/2026).

Dari total 3.013 lowongan yang tersedia, sebanyak 1.500 posisi ditawarkan untuk pekerjaan dalam negeri, 912 lowongan luar negeri, serta 601 lowongan bagi penyandang disabilitas.

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Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas mencakup jenis disabilitas tunanetra parsial, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa ringan.

Hebi menegaskan, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam Grand Job Fair.

Disperinaker turut memfasilitasi proses rekrutmen serta mendorong perusahaan memberikan kesempatan kerja berdasarkan kompetensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing kandidat.

“Kesempatan kerja harus terbuka bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. Kami memfasilitasi akses terhadap lowongan dan proses rekrutmen, sekaligus mendorong perusahaan memberikan kesempatan sesuai kompetensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas,” tegasnya.

Untuk mengikuti proses rekrutmen, pencari kerja dapat mengajukan lamaran melalui aplikasi ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) pada 17 November 2026.

Selanjutnya, perusahaan akan memfasilitasi wawancara langsung atau walk in interview pada 18–19 November 2026 bagi kandidat yang lolos seleksi administrasi. Layanan pendaftaran ini dapat diakses khusus oleh warga Kota Surabaya.

Lowongan yang tersedia mencakup beragam bidang pekerjaan dengan 41 subkategori dalam sembilan kelompok Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).