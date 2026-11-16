Bikin Bau Menyengat, Pemkot Surabaya Bongkar Usaha Pemilahan Sampah Keputih

JawaPos.com - Aktivitas usaha pemilahan sampah di Keputih Tegal dibongkar Pemerintah Kota Surabaya, karena dinilai tidak sesuai dengan standar lingkungan yang telah ditetapkan.

Pembongkaran ini dilakukan sebagai tindaklanjut aduan warga sekitar akan bau yang menyengat dari usaha tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya M Fikser mengatakan, usai menerima laporan, petugas langsung melakukan pengecekan di lokasi.

Hasilnya, aktivitas usaha tersebut ternyata tidak memenuhi standar lingkungan dan rata-rata belum dilengkapi perizinan.

"Ini kan pertama ada pengaduan dari warga terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pengelolaan sampah yang ada di kawasan Keputih Tegal Selatan, di sisi Taman PUPR," kata Fikser, Senin (16/11).

Fikser mengungkapkan, bau yang ditimbulkan dari aktivitas itu berasal dari residu atau sisa pemilahan sampah yang seharusnya dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA), namun justru ditinggalkan di lokasi.

"Residu atau hasil sampah yang harusnya dibuang ke TPA itu ditinggalin, bau. Sehingga kemudian setelah kita melakukan pengecekan dan melakukan verifikasi kembali di lapangan, rata-rata memang tidak punya izin," ujarnya.

Fikser menyebutkan, pihaknya mendapati sekitar 38 persil atau bidang lahan di kawasan tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 26 persil diketahui melakukan aktivitas pengelolaan sampah.

Sebelum penertiban, Pemkot Surabaya telah berupaya membangun komunikasi dengan para pengelola melalui dialog dan mediasi.

"Ada mediasi ulang tapi kami sampaikan bahwa kita tetap melakukan penertiban karena melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah," kata Fikser.

Dia memastikan, DLH dan Satpol PP akan melanjutkan pengawasan setelah proses penertiban rampung.

Pemkot juga berencana mengundang pihak paguyuban untuk membahas mekanisme agar aktivitas usaha dapat kembali berjalan dengan memenuhi ketentuan perizinan dan standar lingkungan.

"Di sini sudah terbentuk paguyuban. Nah, kita akan undang mereka, kita bahas kembali terkait dengan bagaimana mekanisme supaya mereka bisa usaha kembali," tuturnya.

Menurut Fikser, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan perizinan serta menyiapkan sarana dan prasarana pendukung.

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Selain itu, pemkot juga membuka peluang pemanfaatan tanah aset melalui mekanisme sewa bagi paguyuban yang membutuhkan tempat usaha.