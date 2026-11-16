Potensi Hujan Merata di Jatim, Surabaya- Sidoarjo Masih Panas Menyengat

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo, merilis dinamika cuaca di Jawa Timur yang menunjukkan peralihan musim semakin nyata.

Dimana potensi hujan ringan hingga sedang kian meluas di berbagai kabupaten/ kota, meskipun suhu udara di daerah dataran rendah masih terpantau panas menyengat.

Berdasarkan data yang dirilis BMKG Juanda, pertumbuhan awan hujan terpantau semakin merata dan meluas sejak siang hingga sore menjelang malam hari.

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Di wilayah Mataraman dan Selingkar Wilis yang meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Madiun, Nganjuk, Blitar, dan Kediri, hujan ringan hingga sedang diprakirakan mulai mengguyur pada sore hari.

Adapun wilayah Malang Raya dan Tapal Kuda yang melipuri Malang, Jember, Lumajang, Banyuwangi, dan Bondowoso, hujan ringan diprediksi turun sejak siang hingga sore hari.

Untuk wilayah Surabaya Raya, hanya Sidoarjo yang terpantau berpotensi diguyur hujan ringan pada siang hingga sore hari.

Meskipun awan hujan mulai mendominasi sebagian besar wilayah Jatim, suhu udara maksimum di kawasan dataran rendah terpantau masih panas terik pada siang hari.

Daerah yang mencatatkan suhu udara paling panas adalah Sidoarjo, yang mencapai 36 derajat Celsius. Kemudian disusul Kota Mojokerto dan Ngawi dengan suhu puncak 35 derajat Celsius.

Adapun untuk Surabaya, Madiun, Bojonegoro, dan Jombang, suhu udara tertinggi berada di kisaran 34 derajat Celsius.

Mengingat fluktuasi cuaca antara terik panas di siang hari dan potensi hujan yang dapat turun secara mendadak, masyarakat diimbau untuk tetap waspada.