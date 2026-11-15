Eri Cahyadi Targetkan Seluruh Guru ASN Surabaya Tersertifikasi pada 2027, 800 Orang Masih Menunggu

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan seluruh guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pahlawan harus mengantongi sertifikat pendidik pada 2027. Hingga November tahun ini, masih ada sekitar 800 guru yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya segera memetakan kembali guru-guru yang belum tersertifikasi. Upaya tersebut dilakukan agar proses pemenuhan persyaratan hingga pengajuan sertifikasi bisa dipercepat. Target itu mencakup seluruh guru ASN, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.

Eri menegaskan tidak boleh ada lagi guru yang tertinggal dalam program sertifikasi pada 2027. Dia juga meminta Dispendik berkoordinasi dengan DPRD Surabaya untuk memastikan kebutuhan anggaran mendukung percepatan program tersebut.

“Apalah arti kalau kita ada kegiatan yang banyak tapi ada guru yang belum tersertifikasi. Jadi semua guru yang saya ingin dari PPPK Penuh Waktu, PPPK Paruh Waktu, dan guru PNS di 2027 tidak ada yang belum tersertifikasi, semuanya sudah harus tersertifikasi,” kata Eri, Minggu (15/11).

Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati menjelaskan sekitar 800 guru tersebut masih perlu dipetakan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Salah satu kendala yang ditemukan adalah ketentuan minimal masa kerja dua tahun mengajar.

Karena itu, Dispendik akan memprioritaskan guru yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti program sertifikasi. Sementara itu, koordinasi dengan kementerian terkait juga akan dioptimalkan agar target yang ditetapkan wali kota dapat terealisasi.

“Nanti akan petakan lagi dari angka yang saya sebut, siapa saja yang sudah memenuhi syarat minimal masa kerja maka akan kita berangkatkan. Kami optimalkan koordinasi dengan Kementerian untuk bisa seperti apa yang diperintahkan Pak Wali tadi bahwa guru di 2027 harus selesai semua sertifikasinya tercapai,” jelas Febrina.

Di luar persoalan sertifikasi, Pemkot Surabaya juga mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Febrina menyebut Dispendik secara berkala menggelar pelatihan teknologi informasi bagi guru dari berbagai jenjang pendidikan. Program tersebut juga menyasar guru senior agar seluruh tenaga pendidik mampu mengoperasikan perangkat digital yang disediakan pemerintah.

Menurut dia, penguasaan teknologi perlu berjalan beriringan dengan penguatan pendidikan karakter. Sebab, guru tidak hanya dituntut mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsiati menyambut positif komitmen Pemkot Surabaya dalam menuntaskan sertifikasi guru. Menurut dia, kepastian sertifikasi menjadi salah satu harapan para pendidik karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Agnes berharap percepatan program tersebut benar-benar terealisasi sehingga para guru bisa memperoleh haknya dan menjalankan tugas pendidikan dengan lebih tenang.