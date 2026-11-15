Suami di Surabaya Tega Jual Istri 5 Kali demi Penuhi Fantasi Seksual

JawaPos.com - Entah apa yang ada di pikiran seorang pria asal Surabaya berinisial WBS. Pria berusia 39 tahun itu tega menjual istrinya sendiri, RKR (37).

Ia mengaku sudah lima kali menjual istrinya dan memaksanya untuk menuruti kemauan para pria hidung belang, hanya demi memenuhi fantasi seksualnya.

Modus WBS terungkap saat ditanya Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan, dalam sebuah postingan video di akun media sosial @luthfie.daily, Minggu (15/11).

WBS berterus terang, jika ide jahat ini bermula dari memesan layanan pijat untuk istrinya. Dari hal itu muncul fantasi seksual threesome alias melakukan hubungan intim bertiga dengan pria lain.

“Pemijatnya laki laki. Ketika istri dipijat, saya cemburu dan diiringi rasa nafsu yang meningkat. Dari kejadian itu, akhirnya saya punya ide fantasi seksual itu,” kata WBS kepada Luthfie di Mapolrestabes Surabaya dikutip Minggu (15/11).

Sang istri sudah 21 tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan WBS. Mereka selama ini tinggal di sepetak kos di Kota Surabaya.

“Sudah lima kali ndan (pelaku jual istri). Kalau layani tamu, Anak saya bawa ke mertua, jadi kos berdua sama istri,” ungkapnya.

WBS berdalih tidak menawarkan istrinya kepada pria lain. Ia berdalih dihubungi oleh seseorang lewat aplikasi pesan singkat.

“Kenalnya di media sosial Facebook, ada grup Fantasi Jatim. Pertama itu (pasang tarif jual istri), Rp 300 ribu,” tutur WBS.

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Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan, menyayangkan perbuatan tersangka, setelah mendengarkan rangkaian cerita tersebut.

“Kuwi kowe tega men. Bojomu dewe, piye kowe? Duwe rasa menyesal ora kowe iki? Lha kowe kepala keluarga tho? Kepala keluarga tugas e opo? Nyukupi keluarga, membimbing keluarga. Lha kowe malah opo kuwi? Melindungi ora, membimbing ora, malah menjerumuskan (Kamu kok tega sekali. Istrimu sendiri gimana sih? Punya rasa menyesal apa tidak kamu ini? Kamu kepala keluarga kan? Tugasnya apa? Mencukupi, membimbing keluarga. Lah apa yang kamu lakukan? Melindungi tidak, bimbing tidak, malah menjerumuskan),” ucap Luthfie.

Sementara itu, Kasatres PPA PPO Polrestabes Surabaya AKBP Melatisari menjelaskan, korban terpaksa menuruti kemauan dari pelaku, lantaran diancam akan diusir dari rumah.

“Korban yang merupakan seorang karyawati swasta, bekerja jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Habis pulang kerja itu, korban langsung cari tamu,” imbuhnya.

Menurutnya, tersangka sudah menjual istrinya sebanyak 5 kali. Rinciannya korban dipaksa melayani di kamar kost 4 kali, dan 1 kali di sebuah hotel di Surabaya.

“Kalau menolak akan diusir dari rumah sama anaknya. Jadi istrinya mau tidak mau dalam keadaan terpaksa ngikutin kemauan tersangka,” bebernya.

Pihaknya berhasil mengamankan tersangka, korban, dan Tamu JI, di sebuah hotel di Kota Surabaya, ketika menjalani profesi haram tersebut.