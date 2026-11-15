Langgar Kode Etik Profesi, Anggota Polsek Gunung Anyar Kini Diperiksa Propam Polda Jatim

JawaPos.com - Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar IGA kini diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Timur. Pemeiksaan itu berkaitan dengan dugaan perselingkuhannya dengan kepala desa (Kades) di Lamongan. Saat ini, IGA, telah di tempatkan di tempat khusus (patsus) Polda Jawa Timur dalam rangka menjalani pemeriksaan.

"Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Bidpropam Polda Jawa Timur, benar bahwa saat ini anggota yang dimaksud telah ditempatkan di tempat khusus (Patsus) di Polda Jawa Timur dalam rangka menjalani proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri," kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombe Pol Abraham Jules Abast, Minggu (15/11).

Diberitakan sebelumnya, seorang anggota polsek di Surabaya berinsial IGS digrebek bersama seorang kepala desa wanita berinisial AE asal Lamongan. Mereka diduga berselingkuh dan digrebek di salah satu hotel di Kota Batu pada Sabtu (7/11) pukul 01.30 WIB.

Ps. Kasi Humas Polres Batu Iptu M Huda, mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami dugaan tindakan pidana tersebut. "Saat ini, Polres Batu menindak lanjuti laporan tersebut, baik dari Sat PPA dan PPO dan juga melibatkan Si Propam Polres Batu untuk mendalami fakta dan keterangan para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Huda kepada wartawan, Senin (9/11).

Huda menegaskan bahwa aparat penegakan hukum akan menangani setiap laporan sescara profesional profesional, objektif, dan proporsional, tanpa membedakan latar belakang maupun status pihak yang dilaporkan.

"Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik anggota Polri, tentunya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku," ucapnya.