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Penulis: Ardini Pramitha
Minggu, 15 November 2026 | 20.12 WIB

Olah Sampah Organik Lewat Teba, Pemkot Surabaya Target Kurangi Beban TPA Benowo 75 Ton Per Hari

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (dua dari kiri) saat meninjau penerapan pengolahan sampah teba di Pasar Keputran. (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (dua dari kiri) saat meninjau penerapan pengolahan sampah teba di Pasar Keputran. (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemkot Surabaya terus mengurangi beban pengolahan sampah organik, di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Upaya penguatan yang dilakukan kali ini, melalui pengolahan sampah organik Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Lingkungan dan Edukasi (Teba).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan setelah dipilah, sampah organik tidak langsung diangkut ke TPA Benowo. Melainkan diolah menjadi pupuk kompos menggunakan sistem pengolahan Teba.

“Kami dan relawan untuk menjadikan sampah organik ini kompos. Ketika ada sampah dari pasar jangan sampai dibawa ke TPA Benowo, tetapi dipisah antara yang organik dan anorganik,” kata Eri saat meninjau penerapan pengolahan sampah teba di Pasar Keputran, Minggu (15/11/2026). Menurutnya, hasil dari pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, dapat digunakan untuk seluruh taman di seluruh Kota Surabaya.

Langkah ini diklaim sekaligus mengefisienkan anggaran belanja pupuk, yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya. “Saat ini di Surabaya telah terbangun puluhan titik pengolahan sampah berbasis Teba, melalui kolaborasi berbagai elemen,” ungkap Eri.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut menambahkan nantinya  puluhan pengolahan sampah berbasis Teba mampu mereduksi sekitar 75 ton sampah organik per hari.  Ia menargetkan, perluasan kapasitas pengelolaan hingga mampu menampung sekitar 200 sampai 300 ton sampah per hari.

“Bisa mengurangi beban sampah yang ada di TPA Benowo, karena itulah kami dengan Kampung Pancasila ada kegiatan memilah sampah. Itu juga bagian dari penilaian Kampung Pancasila” tandas Eri.

Editor: Diar Candra
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pemkot surabayaWali Kota Surabaya Eri Cahyadieri cahyadi

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