Jelang Libur Nataru 2027, KAI Daop 8 Pastikan Seluruh Armada Laik Operasi

JawaPos.com - Menyongsong peningkatan mobilitas masyarakat pada masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya menggenjot langkah persiapan operasional.

Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah pengecekan kelaikan sarana secara intensif melalui kegiatan rampcheck yang dilangsungkan selama empat hari berturut-turut, mulai 10 hingga 13 November 2026.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono menegaskan, pemeriksaan menyeluruh ini memegang peranan vital untuk mengidentifikasi potensi kendala teknis sejak dini agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

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"Kami berharap pelaksanaan rampcheck dapat berjalan lancar, menyeluruh, dan optimal. Sinergi antara KAI, DJKA Kemenhub, dan BTP Kelas I Surabaya menjadi hal penting untuk memastikan seluruh sarana yang akan dioperasikan benar-benar dalam kondisi prima," ungkap Mahendro.

Dalam pelaksanaannya, proses pemeriksaan tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik semata, melainkan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap komponen utama maupun pendukung operasional perkeretaapian.

Objek pemeriksaan dipetakan secara spesifik yang meliputi lokomotif, rangkaian kereta penumpang, hingga Kereta Rel Diesel (KRD) yang beroperasi di wilayah kerja KAI Daop 8 Surabaya.

Guna efektivitas kerja, pemeriksaan dibagi ke dalam beberapa tim terkoordinasi yang melibatkan kolaborasi erat bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan serta Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya.

Melalui skema pemeriksaan bersama ini, proses evaluasi diharapkan berjalan lebih objektif, terukur, serta selaras dengan standar keselamatan perkeretaapian nasional yang berlaku.

Kesiapan sarana yang andal menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kelancaran operasional kereta api di tengah lonjakan volume penumpang pada periode libur akhir tahun.

Mahendro menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus merawat dan mengoptimalkan keandalan sarana secara bertahap guna mengantisipasi segala kemungkinan gangguan di jalur perjalanan.

Dengan memastikan setiap armada memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi, KAI bertekad untuk terus menghadirkan perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu bagi seluruh pelanggan setia.