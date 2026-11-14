Menumbuhkan Kepedulian Lewat Barang Bekas Layak Pakai dan Kreativitas Anak

JawaPos.com – Berbagi tidak selalu harus diwujudkan melalui pemberian uang, atau bantuan materi.

Barang yang sudah jarang digunakan hingga karya sederhana buatan anak-anak, bisa menjadi sarana menebarkan kebaikan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.

Semangat tersebut terlihat dalam kegiatan amal bertajuk A Little More to Be Thankful For yang digelar di Midnight Baker, di Jalan Imam Bonjol, Surabaya, Sabtu (14/11), dari pukul 09.00–17.00 WIB

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Kegiatan berlangsung hingga Minggu (15/11) itu, mengajak masyarakat memaknai rasa syukur melalui berbagai aktivitas berbagi.

Salah satunya yang dihadirkan adalah Best KOL Preloved Thrifting. Sejumlah selebgram dan influencer melepas koleksi pribadi mereka untuk dijual kembali kepada masyarakat.

Barang-barang masih layak pakai itu ditawarkan di lantai dua Midnight Baker mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB.

Selain menjadi kesempatan bagi masyarakat, guna mendapatkan barang dengan harga lebih terjangkau, acara tersebut juga mengusung konsep berkelanjutan.

Barang yang sebelumnya tersimpan di lemari pemiliknya bisa kembali dimanfaatkan oleh orang lain.

Dengan begitu, aktivitas belanja tidak sekadar menjadi kegiatan konsumtif. Ada nilai berbagi sekaligus upaya mengurangi barang yang terbuang meskipun masih memiliki fungsi.

Ketua Yayasan Generasi Peduli Ali Gunawan Wijoyo mengatakan, event ini menjadi salah satu cara mengajak masyarakat menikmati waktu bersama keluarga sekaligus membangun kepedulian sosial.

Menurut dia, rasa syukur semestinya tidak berhenti pada apa yang dimiliki seseorang. Namun, juga diwujudkan dengan memberikan manfaat bagi orang lain.

“Rasa syukur tidak hanya diwujudkan melalui apa yang kita miliki, tetapi juga melalui kesempatan untuk berbagi dan memberikan dampak positif bagi orang lain,” ujarnya.

Selain itu, semangat kepedulian juga ditanamkan kepada anak-anak melalui kegiatan menghias donat dan membuat kartu ucapan untuk orang tua.

Aktivitas yang berlangsung pada Sabtu pagi itu menyasar anak usia 6–12 tahun.

Sebanyak 20 anak mendapat kesempatan mengikuti kegiatan tersebut dengan biaya partisipasi Rp 100 ribu per peserta.

"Melalui aktivitas kreatif itu, anak-anak diajak mengekspresikan rasa sayang dan terima kasih kepada orang tua melalui karya sederhana," katanya.

Sementara itu, perwakilan kafe Midnight Baker Jonathan Tanuwidjaja mengatakan, perpaduan penjualan barang preloved dan aktivitas keluarga diharapkan membuat semangat berbagi terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Melalui perpaduan aktivitas keluarga, kreativitas, dan belanja preloved, kami ingin menunjukkan bahwa berbagi tidak harus selalu dilakukan melalui cara yang formal, tetapi juga dapat diwujudkan melalui pengalaman sederhana yang menyenangkan dan bermakna,” katanya.