Momen Indah di Surabaya, Tabebuya Bermekaran Ciptakan Suasana Sejuk

JawaPos.com - Ribuan pohon tabebuya di sepanjang sudut-sudut Kota Surabaya bermekaran. Hal itu menjadikan Surabaya bak Negara Jepang atau yang dikenal negeri Sakura.

Pohon tabebuya yang bermekaran itu menghadirkan lanskap penuh warna dengan kelopak bunga bernuansa pink, putih, dan kuning yang berguguran bak musim semi di luar negeri.

Salah satu warga dari Malang, Arvina mengaku takjub dengan bunga sakura yang bertebaran. Dia pun tak ketinggalan mengabadikan momen tersebut.

"Iya, bagus sekali. Tadi memang rencana ke Surabaya untuk jalan-jalan, tapi ternyata bunga sakura bermekaran. Jadi, sekalian foto-foto," kata Arvina kepada JawaPos.com, Sabtu (14/11/2026).

Panas terik matahari yang menyengat tak menyurutkan Arvina untuk ikut menikmati momen bunga sakura bermekaran.

"Rame-rame, keluarga juga ikut foto-foto," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser, mengungkapkan bahwa fenomena mekarnya Tabebuya ini membawa energi positif bagi psikologis masyarakat.

Menurutnya, di tengah cuaca Surabaya yang terik, pemandangan bunga-bunga ini sukses menciptakan suasana yang adem, lembut, dan menenangkan hati warga yang melintas.

"Iya, jadi suasananya mirip di Jepang ya. Di saat ritme kota terasa keras, di sini suasananya jadi lebih lembut dengan adanya Tabebuya. Hati warga jadi lebih bahagia dan senang melihat bunga-bunga bermekaran, udaranya terasa dingin meskipun cuaca sedang panas," ujar Fikser, Sabtu (14/11/2026).

Berdasarkan data DLH Kota Surabaya, saat ini tercatat ada sekitar 19.000 pohon Tabebuya yang tertanam di berbagai titik penjuru kota.

Dari tiga varian warna yang ada pink, putih, dan kuning varietas berwarna kuning tercatat memiliki daya tahan bunga yang paling lama dibandingkan warna lainnya.

Bagi masyarakat yang ingin merasakan nuansa asri yang sama di lingkungan tempat tinggalnya, Fikser menyebutkan bahwa Pemkot Surabaya membuka pintu bagi warga yang ingin menanam Tabebuya secara mandiri.

“Kami menyiapkan bibit Tabebuya. Jika ada warga yang mau minta untuk menanam di wilayahnya, bisa bersurat ke DLH dan akan kami bantu berikan," jelasnya.

Fikser menambahkan, meskipun fenomena gugurnya bunga Tabebuya terlihat indah seperti musim gugur, petugas DLH tetap bergerak cepat melakukan pembersihan agar tidak membahayakan pengguna jalan.