RPH Surabaya Targetkan Sertifikat Halal Terbit Akhir November, Pengawasan Pemotongan Diperketat 

JawaPos.com - Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda menargetkan, sertifikat halal untuk fasilitas pemotongan di Tambak Osowilangun (TOW) terbit pada akhir November 2026.

Berbagai pembenahan tengah dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemotongan hewan memenuhi ketentuan jaminan produk halal.

Direktur Utama RPH Surabaya Perseroda Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan, komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemotongan hewan yang lebih tertib setelah seluruh aktivitas pemotongan dipindahkan dari Pegirian ke Tambak Osowilangun.

Menurut dia, sertifikasi halal tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan administrasi.

Lebih penting dari itu, harus ada jaminan bahwa praktik di lapangan benar-benar sesuai dengan standar kehalalan, mulai dari penerimaan hewan hingga proses penyembelihan.

“Ini bukan sekadar sertifikat selembar kertas. Di belakangnya harus ada tanggung jawab. Jangan sampai sertifikat halal sudah keluar, tetapi praktik di lapangan justru tidak menjamin kehalalan,” tegas Fajar dalam seminar dan sosialisasi Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen dalam Praktik Pemotongan Hewan di Mal Surabaya, Jumat (14/11/2026).

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, RPH Surabaya mulai memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas pemotongan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah praktik penggelonggongan sapi yang masih ditemukan di antara 65 jagal yang beraktivitas di RPH Tambak Osowilangun.

Fajar menegaskan, praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip jaminan produk halal maupun perlindungan konsumen. Karena itu, RPH akan melakukan penertiban secara bertahap melalui sosialisasi, edukasi, hingga pemberian peringatan kepada para jagal.

RPH juga akan menerapkan seleksi mitra jagal. Mereka yang tertib dan menjalankan ketentuan pemotongan akan masuk dalam daftar mitra yang memenuhi persyaratan. Sebaliknya, pelaku yang masih melakukan praktik penggelonggongan harus memperbaiki kepatuhannya.

“Target saya, semua pemotongan di RPH bebas dari gelonggongan. Ini bukan hanya soal melarang, tetapi bagaimana jagal diedukasi, pedagang daging juga diedukasi, termasuk masyarakat sebagai konsumen juga harus diedukasi tentang daging sapi gelonggongan,” ujarnya.

Fajar menambahkan, komitmen halal juga membutuhkan pengawasan di luar lingkungan RPH.

Sebab, tidak seluruh pedagang daging di Surabaya mendapatkan pasokan dari jagal mitra RPH. Sebagian lainnya mengambil daging dari luar daerah maupun tempat pemotongan yang belum terpantau.

Untuk itu, RPH akan berkoordinasi dengan DKPP Surabaya dan Dinas Peternakan Jawa Timur.

"Pengawasan diharapkan dapat menjangkau sapi hidup yang akan dipotong hingga distribusi daging di pasar tradisional dan modern," katanya.

Selain itu, RPH mengoptimalkan Papan Mitra RPH di pasar tradisional. Penanda tersebut membantu konsumen mengenali pedagang yang memperoleh pasokan dari jagal mitra RPH Surabaya. Di Pasar Wonokromo, misalnya, baru terdapat 10 pedagang yang memiliki Papan Mitra RPH.

Menurut Fajar, sertifikat halal juga menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha karena sektor hotel, restoran, dan katering (Horeka) semakin memperhatikan jaminan halal dari pemasok daging.

"Dengan adanya sertifikasi, jagal yang memenuhi ketentuan berpeluang mendapatkan akses pasar lebih luas," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur Solihin Hasan menyebut penerbitan sertifikat halal untuk RPH Tambak Osowilangun membutuhkan pemenuhan sejumlah persyaratan.

Sebelumnya, RPH Surabaya telah memiliki sertifikat halal untuk fasilitas pemotongan di Pegirian. Namun, perpindahan lokasi membuat proses sertifikasi harus kembali melalui tahapan audit.

Dalam proses pemeriksaan tersebut, auditor menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi, termasuk praktik penggelonggongan sapi. MUI meminta RPH memastikan seluruh kekurangan diselesaikan sebelum sertifikat diterbitkan.

“Kalau sertifikat halal sudah keluar, tetapi ternyata masih ada praktik yang tidak sesuai di lapangan, ini tidak boleh terjadi. Karena itu, perlu langkah komprehensif. Tidak hanya RPH, tetapi juga dukungan pemerintah kota dan dinas terkait,” kata Solihin.

Dia menjelaskan, penggelonggongan sapi tidak hanya berkaitan dengan persoalan kehalalan, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen dan kesejahteraan hewan atau animal welfare. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan sejak hewan diterima hingga proses penyembelihan.

Solihin juga menegaskan bahwa produk yang belum memiliki sertifikat halal tidak otomatis berstatus haram. Sertifikat halal merupakan bentuk legalitas sekaligus jaminan bahwa proses produksi telah memenuhi standar yang ditetapkan.