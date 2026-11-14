Waspada Musim Pancaroba, BPBD Jatim Sebut Wilayah Selatan Paling Rawan Bencana

Ilustrasi: Hujan lebat masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim pancaroba. (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. Hal ini menyusul masuknya masa peralihan musim atau pancaroba.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno, mengungkapkan, sejumlah daerah di Jawa Timur, khususnya kawasan selingkar selatan, harus siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana alam sewaktu-waktu.

Berdasarkan pemetaan BPBD Jatim, ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung, hingga banjir bandang menjadi fokus mitigasi utama di musim pancaroba ini.

Satriyo menjelaskan, potensi kerawanan bencana hidrometeorologi saat ini paling diwaspadai di wilayah Jawa Timur bagian selatan.

Beberapa daerah yang masuk dalam radar prioritas pengawasan meliputi Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, serta Trenggalek.

"Utk saat ini sisi selatan Jatim. Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Trenggalek," ujar Satriyo saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (14/11).

Adapun jenis bencana yang mengintai dan perlu diwaspadai oleh masyarakat maupun pemerintah daerah setempat mencakup empat ancaman utama, yakni banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga banjir bandang.

Sebagai langkah antisipasi dini, BPBD Jatim telah menggerakkan serangkaian langkah mitigasi komprehensif bersama lintas instansi.

Langkah-langkah taktis yang telah dilakukan meliputi penyelenggaraan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi, pelaksanaan rapat koordinasi (Rakor) kesiapsiagaan, hingga penyiapan serta pendistribusian logistik dan peralatan pendukung.

Selain itu, Pemprov Jatim juga telah meneruskan instruksi kewaspadaan melalui penyampaian Surat Edaran Gubernur Jatim terkait Antisipasi Ancaman Bencana Hidrometeorologi kepada seluruh kabupaten/kota.

Dari sisi kesiapan sarana dan prasarana di lapangan, BPBD Jatim memastikan seluruh armada dan alat peralatan darurat dalam kondisi siaga penuh untuk digerakkan sewaktu-waktu.

Peralatan yang disiagakan meliputi truk water pump, mesin pompa air, truk rescue, perahu karet, alat-alat kebersihan, hingga perlengkapan pengungsian.