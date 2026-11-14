Dugaan Eksploitasi, Anak di Bawah Umur Dipaksa Layani Laki-laki Hidung Belang di Kos Sememi Surabaya

JawaPos.com - Satres PPA-PPO Polrestabes Surabaya membongkar praktik dugaan tindak pidana eksploitasi seskual kepada Mawar (nama samaran),17. Mawar merupakan seorang anak di bawah umur yang tinggal di indekos Sememi.

Korban dipaksa melayani laki-laki hidung belang. Polisi pun menangkap satu orang tersangka berinisial DW, 16. Sementara dua lainnya masing-masing berinisial KV, 17, dan MB, 51, masih diburu.

Kasatres PPA-PPO Polrestabes Surabaya, AKBP Melatisari menjelaskan kasus ini terungkap ketika korban diamankan oleh Satpol PP, di kamar kosnya, pada 29 Oktober 2026 sekira pukul 21.00 WIB.

Korban pun akhirnya menceritakan apa yang dialaminya terkait perbuatan keji para pelaku tersebut, ke pihak berwajib.

“Setelah itu korban diserahkan ke Polsek Benowo hingga ke Polrestabes Surabaya, untuk penanganan awal,” terang AKBP Melatisari, dikonfirmasi Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, kasus dugaan eksploitasi itu terjadi 19 Oktober 2026 hingga 28 Oktober 2026, di sebuah kos, di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.

Berdasarkan keterangan korban, awalnya dia berpacaran dengan YG, anak dari MB sejak Juni 2026. Korban awalnya hanya membantu bekerja membuat kopi.

Namun,lanjut dia, pada 19 Oktober 2026 sekira pukul 20.00 WIB, MB memaksa, membujuk, dan merayu korban, untuk melayani para pria hidung belang, dengan tarif Rp 250.000.

“Eksploitasi tersebut berlanjut secara terus-menerus. Korban dipekerjakan 3 pelaku sebagai PSK. Ketiganya mencari menawarkan korban kepada tamu tamu dengan tarif Rp 225.000 hingga Rp 250.000 per orang,” bebernya.

“Dari setiap transaksi, korban hanya diberi bagian Rp.100.000, sedangkan sisa uangnya diambil dan dibagi oleh ketiga pelaku. Bahkan sebagian uang korban dipotong dengan alasan bayar utang/sekolah,” imbuh AKBP Melatisari.

Selanjutnya pelaku DW berhasil diamankan beserta barang bukti berupa uang tunai Rp 100 ribu, 1 buah kaos dan 1 buah celana panjang, serta 1 unit Hp.

“Motif mendapatkan uang dari hasil menjual korban untuk melakukan seks komersial,” kata AKBP Melatisari.

Tersangka dikenakan Pasal 12 juncto. Pasal 15 ayat (1) huruf G, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan atau Pasal 455 UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.