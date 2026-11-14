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Penulis: Dadang Kurnia
Sabtu, 14 November 2026 | 16.17 WIB

Suhu Membara Kembali Landa Jatim, Surabaya Puncaki Daftar Daerah Terpanas

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Cuaca panas menyelimuti Kota Surabaya dan memunculkan berbagai risiko bagi kesehatan warga. (Riana Setiawan/Jawa Pos)

JawaPos.com - Cuaca terik dan menyengat kembali melanda sebagian besar wilayah Jawa Timur pada akhir pekan ini, Sabtu (14/11). Tak terkecuali dengan Kota Surabaya.

Berdasarkan rilis resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo, suhu udara di sejumlah daerah terpantau membara dengan tingkat panas yang cukup tinggi di siang hari.

Surabaya kembali mencatatkan suhu maksimum tertinggi yang menyentuh angka 37 derajat Celsius. Kondisi udara yang menyengat ini membuat aktivitas luar ruangan terasa sangat gerah.

Selain Surabaya, sejumlah daerah lain juga tercatat mengalami suhu maksimum yang cukup tinggi. Seperti Kota Mojokerto, Sidoarjo, Situbondo, hingga Sumenep dengan suhu maksimum 36 derajat Celsius.

Meski cuaca panas mendominasi, analisis BMKG menunjukkan adanya potensi pembentukan awan hujan yang membawa potensi hujan ringan di beberapa daerah Jatim.

Potensi hujan ringan tersebut diprakirakan turun di antaranya di Blitar, Jember, Kediri, Lumajang, Pasuruan, pada siang menjelang sore hari.

Editor: Kuswandi
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prakiraan cuaca jatimsurabaya panasBMKG Juanda Surabaya

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