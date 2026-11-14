Suhu Membara Kembali Landa Jatim, Surabaya Puncaki Daftar Daerah Terpanas
JawaPos.com - Cuaca terik dan menyengat kembali melanda sebagian besar wilayah Jawa Timur pada akhir pekan ini, Sabtu (14/11). Tak terkecuali dengan Kota Surabaya.
Berdasarkan rilis resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo, suhu udara di sejumlah daerah terpantau membara dengan tingkat panas yang cukup tinggi di siang hari.
Surabaya kembali mencatatkan suhu maksimum tertinggi yang menyentuh angka 37 derajat Celsius. Kondisi udara yang menyengat ini membuat aktivitas luar ruangan terasa sangat gerah.
Selain Surabaya, sejumlah daerah lain juga tercatat mengalami suhu maksimum yang cukup tinggi. Seperti Kota Mojokerto, Sidoarjo, Situbondo, hingga Sumenep dengan suhu maksimum 36 derajat Celsius.
Meski cuaca panas mendominasi, analisis BMKG menunjukkan adanya potensi pembentukan awan hujan yang membawa potensi hujan ringan di beberapa daerah Jatim.
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Potensi hujan ringan tersebut diprakirakan turun di antaranya di Blitar, Jember, Kediri, Lumajang, Pasuruan, pada siang menjelang sore hari.
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