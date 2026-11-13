DLU Gelar Donor Darah Peringati Hari Pahlawan, Libatkan Lebih dari 100 Kru

JawaPos.com – PT Dharma Lautan Utama (DLU) kembali menggelar kegiatan bakti sosial berupa donor darah. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Kegiatan ini berlangsung di Kantor DLU, Surabaya pada Jumat (13/11).

Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 100 peserta. Mereka terdiri atas jajaran general manager (GM) hingga kru DLU.

Direktur Utama PT DLU Erwin H. Poedjono mengatakan, donor darah merupakan agenda rutin perusahaan yang dilaksanakan dua kali dalam setahun. Yakni pada Februari dan November. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan darah masyarakat. November biasanya dilakukan dalam rangka peringatan Hari Pahlawan.

“Seluruh kru bisa menyelenggarakan kembali acara rutin. Yaitu bakti sosial dalam bentuk donor darah,” katanya.

Erwin menyebut pelaksanaan donor darah tidak terbatas pada dua agenda tersebut. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, DLU siap bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menggelar kegiatan serupa.

Menurut dia, semangat Hari Pahlawan juga perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk di lingkungan kerja. Bagi seluruh karyawan DLU, nilai kepahlawanan dapat diwujudkan melalui komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Semangat pahlawan mempertahankan kemerdekaan itu bisa diwujudkan dalam keseharian dalam bentuk semangat memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugas kita sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.

Erwin menegaskan perusahaan tidak hanya memiliki misi bisnis, tetapi juga tanggung jawab sosial. Karena itu, kepedulian terhadap masyarakat harus tetap menjadi bagian penting dari kegiatan perusahaan.

“Saya selalu menekankan setiap ada momen, tidak boleh lupa bahwa kita itu pelayan. Kita harus melayani masyarakat karena kita juga punya misi sosial selain misi bisnis. Misi sosial itu tidak boleh kita lupa karena kita letakkan di atas misi bisnis,” imbuhnya.

Kepala Seksi Humas Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Surabaya Triksi Hendria mengapresiasi kontribusi DLU dalam membantu menjaga ketersediaan darah. Menurut dia, partisipasi perusahaan dan instansi sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan darah di Surabaya maupun daerah lain.

Dia menyebut PMI Kota Surabaya membutuhkan sekitar 350 hingga 400 pendonor setiap hari. Sebab, pelayanan PMI tidak hanya untuk memenuhi permintaan darah dari rumah sakit di Surabaya, tetapi juga sejumlah wilayah di luar kota.

“PT DLU ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi ketersediaan darah di PMI. Alhamdulillah, saat ini stok darah kami aman dan cukup,” kata Triksi.