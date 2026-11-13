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Penulis: Ardini Pramitha
Jumat, 13 November 2026 | 22.29 WIB

Polrestabes Surabaya Ungkap Motif 2 Pembawa Bom Molotov, Siasat Adu Domba Aparat dan Massa

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP David Manurung (tengah) saat merilis kasus pembawa bom molotov saat aksi demo 10 November 2026 untuk picu kerusuhan. (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP David Manurung (tengah) saat merilis kasus pembawa bom molotov saat aksi demo 10 November 2026 untuk picu kerusuhan. (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - MPK dan VS kedapatan membawa bom molotov saat aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Tugu Air Mancur, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (10/11). Kedua pelaku diduga sengaja ingin membuat situasi demonstrasi tidak kondusif agar aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi menjadi pihak yang disalahkan.

Motif tersebut diungkap Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP David Manurung. Menurut dia, kedua tersangka memiliki tujuan tertentu di balik rencana penggunaan bom molotov dalam demonstrasi yang diikuti ribuan mahasiswa tersebut.

“Bom molotov digunakan dengan cara melemparkannya ke massa aksi sehingga terjadi kerusuhan,” ujar David di Mapolrestabes Surabaya, Jumat (13/11). Dia menjelaskan kericuhan yang timbul diharapkan membuat petugas kepolisian dianggap gagal mengendalikan situasi.

Kedua pelaku juga disebut ingin mendapatkan kepuasan tersendiri apabila aparat tidak mampu menjalankan pengamanan demonstrasi dengan baik. “Tujuannya agar petugas kepolisian yang melakukan pengamanan disalahkan, sehingga ada kepuasan tersendiri karena tidak mampu melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa tersebut,” imbuhnya.

Rencana itu terungkap setelah petugas mengamankan MPK dan VS di lapangan. Dari tas ransel yang dibawa keduanya, polisi menemukan bom molotov yang telah disiapkan untuk digunakan.

Keduanya kemudian dibawa ke Mapolrestabes Surabaya bersama sejumlah barang bukti. Polisi menyita dua bom molotov, dua unit ponsel, satu sepeda motor, selang sepanjang 40 sentimeter, serta potongan kain jeans yang diduga digunakan sebagai sumbu atau pemantik.

David menegaskan, kedua tersangka bukan mahasiswa yang mengikuti demonstrasi. Keduanya diketahui bekerja sebagai kurir pengantar barang.

“Keduanya dipastikan bukan mahasiswa. Mereka bekerja sebagai kurir pengantar barang,” jelasnya.

Polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain di balik rencana kericuhan tersebut. Penyidik mendalami isi ponsel serta akun media sosial milik MPK dan VS.

Langkah itu dilakukan untuk menelusuri komunikasi maupun aktivitas keduanya sebelum membawa bom molotov ke lokasi demonstrasi.

“Beri kami waktu. Ini masih terus kami lakukan pendalaman terkait HP yang mereka miliki maupun akun-akun media sosial, sehingga penyidik bisa terus mengembangkan proses penanganan perkara tersebut,” kata David.

Selain memeriksa barang bukti elektronik, polisi juga telah melakukan tes urine terhadap kedua tersangka. Hasil pemeriksaan menunjukkan keduanya negatif dari penggunaan narkotika.

Editor: Diar Candra
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polrestabes surabayamolotov

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