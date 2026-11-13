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Penulis: Ardini Pramitha
Jumat, 13 November 2026 | 20.06 WIB

Anggota Polsek Gununganyar Surabaya yang Check In dengan Kades Diperiksa Propam

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan. (JawaPos.com) - Image

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan. (JawaPos.com)

JawaPos.com - Propam Polrestabes Surabaya tengah memeriksa anggota Polsek Gununganyar berinisial IGA, 47, yang diduga selingkuh dengan kepala desa (kades) asal Lamongan berinisial AE, 38.  

Keduanya, digerebek oleh istri sah IGA saat menginap di salah satu kamar hotel di kawasan Kota Batu belum lama ini. 

Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan mengungkapkan saat ini IGA masih menjalani proses kode etik oleh seksi profesi dan pengamanan (propam). 

Sementara untuk proses pidananya akan dilakukan di Polres Batu, sesuai dengan lokasi kejadian. 

“Untuk proses pidananya itu diproses di Polres Batu. Sedangkan dari kami proses untuk yang bersangkutan (IGA), itu yang polisinya ya terkait dengan kode etik, sekarang masih dalam pemeriksaan,” ujar Kombespol Luthfie, Jumat (13/11/2026).

Selain itu,  pihaknya juga menggali keterangan dari keluarga IGA, untuk melengkapi berkas perkara dugaan pelanggaran etik tersebut.

"Ini masih diperiksa di Propam Polres, termasuk istrinya sebagai saksi. Sudah dimulai dari kemarin, 2 hari yang lalu,” tuturnya.

“Sementara yang bersangkutan masih diproses di sana. Masih mengurusi pemeriksaan di Malang, sedang melengkapi kelengkapan pemeriksaan kode etik,” katanya. 

Sementara itu, Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menjelaskan, informasi terkait dugaan pelanggaran etik yang melibatkan salah satu anggota Polrestabes Surabaya menjadi perhatian, dan sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme internal kepolisian.

“Seksi Propam Polrestabes Surabaya melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap anggota yang bersangkutan, guna memastikan fakta serta ada atau tidaknya pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi Polri,” terangnya.

Pihaknya  menghormati proses penanganan laporan kepolisian terkait IGA yang saat ini dilakukan oleh Polres Batu.

Sementara itu, pemeriksaan internal akan dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, tentunya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

“Kami mengimbau agar semua pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berjalan dan tidak berspekulasi sebelum diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Hadi.

Editor: Bayu Putra
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