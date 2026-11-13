Makin Diminati Wisatawan Indonesia, Korea Selatan Tawarkan Bebas Visa hingga Akhir 2026

JawaPos.com – Korea Selatan masih menjadi salah satu destinasi luar negeri yang diminati wisatawan Indonesia.

Sepanjang 2025, jumlah kunjungan dari Indonesia mencapai 365.596 orang. Tren tersebut berlanjut pada 2026 dengan catatan sekitar 330.629 kunjungan hingga September.

Potensi pasar tersebut turut menjadi perhatian Korea Tourism Organization (KTO).

Lembaga pariwisata Korea Selatan itu menggelar Korea Tourism Seminar 2026 di Surabaya, Kamis (12/11/2026).

Seminar tersebut diikuti sejumlah agen perjalanan, penyedia tur insentif, serta media lokal.

Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah peluang pengembangan paket wisata ke Korea Selatan untuk berbagai kebutuhan perjalanan, mulai dari liburan, kegiatan perusahaan, hingga wisata pendidikan.

Direktur Korea Tourism Organization Jakarta Office Kim Jisun menjelaskan kemudahan akses perjalanan menjadi salah satu faktor yang mendukung tren tersebut.

Selain konektivitas penerbangan antara Indonesia dan Korea Selatan, wisatawan Indonesia juga mendapat fasilitas bebas visa sementara untuk perjalanan kelompok.

"Kebijakan tersebut berlaku hingga 31 Desember 2026. Syaratnya, perjalanan dilakukan dalam rombongan minimal tiga orang melalui agen perjalanan resmi yang telah ditunjuk,"katanya.

Dia mengatakan, pasar Jawa Timur memiliki peluang untuk mengembangkan perjalanan wisata ke Korea dengan konsep yang lebih beragam.

Tidak hanya perjalanan liburan reguler, tetapi juga perjalanan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, pendidikan, serta kesehatan.

Dalam seminar tersebut, KTO turut menjelaskan skema dukungan untuk perjalanan kelompok atau MICE, termasuk kegiatan pertemuan perusahaan dan perjalanan insentif.

Ada pula dukungan untuk perjalanan pendidikan yang memungkinkan agen perjalanan menjalin kerja sama dengan mitra sekolah di Korea.

Sementara itu, untuk segmen kesehatan, tersedia skema Medical Wellness Support yang menyasar wisata medis dan kebugaran. Program tersebut mensyaratkan wisatawan menginap minimal dua malam.

“Kami memperkenalkan serangkaian skema dukungan terintegrasi kepada mitra agen perjalanan di Surabaya, mulai dari MICE Group Support untuk segmen korporasi, Educational Tourism Support untuk study tour, hingga insentif Medical & Wellness,” ujar Kim Jisun.

Selain pilihan perjalanan, kebutuhan wisatawan Muslim juga menjadi salah satu pembahasan.

KTO memaparkan informasi mengenai restoran ramah Muslim, termasuk sistem sertifikasi dan rekomendasi tempat makan.

Informasi mengenai lokasi ruang ibadah di Korea Selatan juga disampaikan sebagai referensi bagi wisatawan Indonesia.