Biadab! Pria Sidoarjo Jajakan Istri Siri di Medsos Demi Fantasi Seksual dan Keuntungan

JawaPos.com - Seorang pria berinisial MHS (30), warga Kabupaten Sidoarjo, diringkus aparat kepolisian lantaran tega melibatkan istri siri sendiri dalam aktivitas hubungan seksual bertiga (threesome) dengan pria hidung belang.

Usai dilaporkan, jajaran Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Orang (Satres PPA dan PPO) Polresta Sidoarjo kemudian membongkar kasus dugaan tindak pidana eksploitasi seksual dan perdagangan orang ini.

Kasatres PPA dan PPO Polresta Sidoarjo, Kompol Rohmawati Lailah mengungkapkan, aksi bejat tersebut dilakoni tersangka dengan memanfaatkan platform media sosial Facebook untuk mencari pasangan main.

"Modusnya, tersangka mengajak istrinya melakukan aktivitas seksual dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai partner. Untuk mencari partner, tersangka memanfaatkan akun media sosial Facebook dengan menawarkan aktivitas tersebut," ungkap Rohmawati dikutip dari Radar Sidoarjo (Jawa Pos Group), Jumat (13/11).

Dalam menjalankan praktiknya, tersangka MHS terlebih dahulu berkomunikasi intensif dengan calon partner melalui pesan di media sosial.

Setelah sepakat, mereka kemudian mengatur jadwal pertemuan dan menyewa sebuah kamar di wilayah Sidoarjo untuk melancarkan aksi bejat tersebut.

"Tersangka meminta sejumlah uang kepada pihak ketiga untuk biaya sewa kamar. Setelah itu, tersangka bersama istrinya dan partner tersebut melakukan hubungan seksual di kamar yang telah disewa. Dari aktivitas itu, tersangka juga menerima pembayaran secara tunai," jelasnya.

Kedok tersangka akhirnya terbongkar setelah petugas Satres PPA dan PPO Polresta Sidoarjo melakukan penggerebekan pada Rabu (4/11) sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah kamar kos di Sidoarjo.

Dari hasil penggeledahan di lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya satu unit telepon seluler, kondom bekas pakai beserta bungkusnya, satu buah kondom baru, uang tunai senilai Rp 600 ribu, serta sejumlah pakaian milik saksi atau korban

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal penyidik, tersangka MHS mengakui seluruh perbuatannya. Motif di balik tindakan kriminal tersebut didorong oleh pemenuhan fantasi seksual menyimpang sekaligus keinginan mencari variasi dalam hubungan.

Selain itu, faktor kesulitan ekonomi turut menjadi pendorong kuat lantaran tersangka diketahui tidak memiliki pekerjaan maupun penghasilan tetap.

Atas perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Sidoarjo dan dijerat dengan pasal berlapis.

Tersangka diancam dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Pasal 455 jo Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.