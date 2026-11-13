Hujan Petir Intai 8 Daerah Jatim, Suhu Surabaya-Sidoarjo Masih Membara

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda mengeluarkan peringatan dini hujan lebat hingga hujan disertai petir di sedikitnya delapan kabupaten dan kota di Jatim, Jumat (13/11).

Meski demikian, Surabaya dan Sidoarjo tidak masuk dalam daftar tersebut, karena hari ini kedua wilayah tersebut diprediksi masih dilanda cuaca panas membara.

Berdasarkan peta sebaran potensi wilayah terdampak, BMKG mengeluarkan peringatan terkait potensi hujan disertai petir di delapan daerah, meliputi Blitar, Jombang, Lumajang, Malang, Probolinggo, Magetan, serta Kabupaten dan Kota Madiun.

BMKG Juanda juga menetapkan status Waspada atau potensi hujan sedang hingga lebat untuk 7 daerah yang meliputi Jombang, Lumajang, Malang, Probolinggo, Magetan, serta Kabupaten dan Kota Madiun.

Meski sebaran awan hujan kian meluas, hawa panas menyengat nampaknya masih enggan beranjak dari Jatim.

BMKG mencatat suhu udara maksimum hari ini masih menyentuh angka 36 derajat Celsius yang melanda Surabaya, Sidoarjo, dan Situbondo.

Selain itu, beberapa daerah lain turut mencatatkan suhu udara puncak yang cukup tinggi di kisaran 34 hingga 35 derajat Celsius.

Di antaranya Kota Mojokerto, Lamongan, Bojonegoro, Madiun, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, dan Sumenep.

BMKG Juanda menjelaskan, peringatan dini cuaca ini menunjukkan nilai akumulasi harian paling tinggi dalam satu wilayah kabupaten maupun kota.