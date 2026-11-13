Dua Pria di Surabaya Siapkan Bom Molotov, Ingin Demo 10 November Berujung Rusuh

JawaPos.com - Dua pria masing-masing berinisial MPK dan VS ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan bom molotov yang hendak digunakan dalam aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Taman Air Mancur Gubernur Suryo, Jalan Pemuda, Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP David Manurung menjelaskan kedua pelaku itu ditangkap aparat saat menuju lokasi demonstrasi melalui Jalan Basuki Rahmat, Surabaya.

Semula mereka berjalan kaki melalui Jalan Blauran dan Embong Malang. Setibanya di Jalan Basuki Rahmat, aparat melihat gerak gerik mencurigakan dari kedua pelaku.

Petugas menghentikan keduanya, lalu melakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap tas ransel yang dibawa.

"Dari pemeriksaan tersebut ditemukan bom molotov yang sudah siap digunakan," kata David saat konferensi pers di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, persiapan pembuatan bom molotov itu telah dilakukan MPK sejak 7 November 2026. Tersangka awalnya mengetahui rencana aksi demonstrasi melalui media sosial, kemudian mencari informasi mengenai bahan dan cara pembuatan bom molotov melalui internet.

MPK selanjutnya mengajak VS untuk membuat bom molotov di teras rumah seorang temannya. Keduanya menyiapkan botol bekas minuman keras dan mengambil bensin dari sepeda motor milik VS.

Potongan kain celana jeans milik MPK kemudian digunakan sebagai sumbu atau pemantik bom molotov tersebut.

David mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan, tersangka memiliki tujuan untuk membuat aksi demonstrasi yang berlangsung damai berubah menjadi kerusuhan.

"Tersangka mengaku memiliki kepuasan tersendiri apabila demonstrasi tersebut rusuh dan pihak kepolisian dianggap gagal dalam melaksanakan tugas pengamanan," jelasnya.

Meski demikian, polisi masih mendalami motif tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat atau mengarahkan kedua tersangka.

Penyidik juga tengah memeriksa dua telepon seluler milik tersangka beserta akun media sosial yang digunakan untuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain. "Ini masih terus kami kembangkan. Pendalaman terhadap akun-akun media sosial maupun kemungkinan adanya pelaku lain masih dilakukan," ujarnya.

David memastikan, kedua tersangka bukan mahasiswa. Keduanya diketahui berprofesi sebagai kurir pengantar barang dan berasal dari Surabaya. Polisi turut mengamankan dua bom molotov sebagai barang bukti. Satu di antaranya sudah terisi bensin dan dilengkapi sumbu, sedangkan satu lainnya belum diisi bahan bakar.

Selain itu, petugas menyita selang sepanjang sekitar 40 sentimeter, satu unit sepeda motor Honda Beat warna hijau, serta potongan kain jeans yang digunakan sebagai sumbu. Hasil pemeriksaan urine terhadap kedua tersangka juga menunjukkan negatif narkoba.

Atas perbuatannya, MPK dan VS dijerat dengan Pasal 306 juncto Pasal 17 KUHP dan atau Pasal 309 juncto Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.