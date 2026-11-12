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Penulis: Ardini Pramitha
Jumat, 13 November 2026 | 01.29 WIB

Berpura-pura Pemesanan Katering Kantor, Eks Sales Gasak 25 Motor di Surabaya

HF, 30, warga Bangkalan, Madura akhirnya ditangkap Polrestabes Surabaya usai mencuri sepeda motor di 25 lokasi.&nbsp;(Instagram @lutfhie.daily) - Image

HF, 30, warga Bangkalan, Madura akhirnya ditangkap Polrestabes Surabaya usai mencuri sepeda motor di 25 lokasi.&nbsp;(Instagram @lutfhie.daily)

JawaPos.com - HF, 30, warga Bangkalan, Madura akhirnya ditangkap Polrestabes Surabaya usai mencuri sepeda motor di 25 lokasi. 

Bukan menggunakan kunci T, modus yang dilakukan pelaku adalah memanfaatkan kepercayaan pemilik usaha makanan dan minuman untuk melancarkan pencurian.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menjelaskan pelaku berpura-pura memesan makanan dan minuman dalam jumlah banyak untuk kebutuhan acara kantor. 

Setelah korban percaya, pelaku mengajak mereka mengantarkan pesanan ke sebuah kantor dengan alasan bertemu pimpinan sekaligus melakukan pembayaran.

"Namun, sesampainya di lokasi, korban justru diminta menunggu. Saat itulah HF membawa kabur sepeda motor yang dipinjamnya," kata Hadi, Kamis (12/11/2026). 

Aksi tersebut ternyata bukan hanya dilakukan sekali. Polisi mengungkap, HF diduga telah beraksi di sekitar 25 tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah hukum Polrestabes Surabaya sejak 2024. 

Dalam menjalankan aksinya, dia dibantu seorang rekannya berinisial H yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

Hadi menjelaskan, sebelum beraksi, HF dan H berangkat dari Bangkalan menggunakan sepeda motor. 

Keduanya kemudian berkeliling Surabaya untuk mencari sasaran, terutama kendaraan yang terparkir di depan warung atau outlet makanan.

Setelah menemukan target, HF mendatangi pemilik usaha dan berpura-pura menjadi pelanggan yang hendak memesan makanan atau minuman dalam jumlah besar. Alasannya, pesanan tersebut akan digunakan untuk acara di kantor tempatnya bekerja.

Terungkapnya aksi tersebut bermula dari laporan para korban. Tim Opsnal Unit Jatanras Polrestabes Surabaya kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku.

HF akhirnya ditangkap di rumahnya di wilayah Kabupaten Bangkalan pada Rabu (14/10/2026) sekitar pukul 23.00 WIB.

“Dari hasil interogasi HF, telah melakukan aksi tersebut di wilayah hukum Polrestabes Surabaya sebanyak kurang lebih 25 TKP sejak tahun 2024, bersama rekannya yang bernama H,” ungkap Hadi.

Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit Honda Vario 125 bernopol W 2172 NFP warna putih, satu buah kunci motor, dan sebuah ponsel.

Atas perbuatannya, HF dijerat Pasal 477 dan atau Pasal 492 dan atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Saat ini, tersangka ditahan di Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga masih memburu H yang diduga terlibat dalam rangkaian pencurian tersebut.

Editor: Bintang Pradewo
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