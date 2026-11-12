Bagian dari Upaya Hilirisasi, Koperasi Peternak Pasuruan Kembangkan Susu Pasteurisasi

JawaPos.com – Susu pasteurisasi menjadi salah satu pilihan produk olahan susu yang dapat memenuhi kebutuhan protein dan kalsium masyarakat.

Melalui proses pemanasan pada suhu dan durasi tertentu, pasteurisasi membantu mengurangi mikroorganisme berbahaya tanpa menghilangkan sebagian besar kandungan nutrisi alami susu.

Susu mengandung protein yang berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, serta kalsium dan fosfor yang penting untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Dibandingkan susu UHT, susu pasteurisasi umumnya dipanaskan pada suhu lebih rendah sehingga harus disimpan dalam lemari pendingin dan memiliki masa simpan lebih pendek.

Sementara itu, susu UHT diproses pada suhu sangat tinggi dalam waktu singkat sehingga dapat disimpan pada suhu ruang selama kemasannya belum dibuka.

Pengembangan produk susu pasteurisasi juga dilakukan Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Melalui merek Sukasusu, koperasi tersebut berupaya memperluas pemasaran hasil produksi peternak rakyat. Produk ini diperkenalkan dalam pameran INNOFOOD 2026 di NICE PIK 2, Tangerang, Banten, pada 11–12 November 2026.

Ketua KUTT Suka Makmur, Evi Zainal Abidin dalam keterangan tertulisnya mengatakan, pengembangan susu ini merupakan bagian dari upaya koperasi melakukan hilirisasi, dari pemasok susu segar menjadi produsen produk olahan yang dapat dipasarkan langsung kepada masyarakat.

"Selama ini kami mensuplai bahan baku susu segar untuk industri pengolahan susu besar dengan standart kualitas tinggi. Kami ingin membuktikan bahwa koperasi peternak rakyat juga mampu melakukan hilirisasi, menghadirkan susu pasteurisasi premium dari hulu terbaik, sekaligus tetap menjaga harga agar sangat terjangkau bagi masyarakat," ujar Evi.

KUTT Suka Makmur sendiri sudah berdiri sejak 1968 dan saat ini menaungi sekitar 1.100 peternak aktif dengan kurang lebih 8.000 ekor sapi perah. Koperasi tersebut mencatat kapasitas produksi sekitar 30 ton susu segar per hari.

Dalam pameran INNOFOOD 2026, lanjut Evi, produk tersebut diperkenalkan melalui stan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Pihak koperasi menyebut ribuan botol produk terjual atau dibagikan kepada pengunjung selama pameran.

Evi mengatakan koperasi juga membidik peluang penyediaan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu produk yang disiapkan adalah susu dalam kemasan gelas berukuran 125 mililiter.