Inayah Wahid: Festival Film Santri Bisa Buka Mata Publik tentang Dunia Pesantren

JawaPos.com - Aktivis sekakihus pemeran, Inayah Wulandari Wahid mengapresiasi penyelenggaraan Festival Film Santri (FFS) 2026. Menurutnya, kualitas film-film yang disajikan jauh melampaui bayangan awal.

Putri dari Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu meyakini, ajang festival film ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang apresiasi bagi kalangan internal pesantren, melainkan menjadi sarana strategis untuk membuka mata publik secara luas mengenai realitas kehidupan di lingkungan pesantren.

"Bukan sesuatu yang buruk, bahkan sesuatu yang baik karena itu bisa memperkenalkan dunia santri itu seperti apa," kata Inayah saat membuka acara puncak FFS 2026 di Taman Budaya Jawa Timur Cak Durasim, Surabaya, Kamis (12/11).

Melalui medium film yang jujur dan kreatif, para santri mampu menepis berbagai stigma buruk mengenai lingkungan pesantren dengan menampilkan sisi humanis, edukatif, serta keragaman dinamika kehidupan asrama yang inspiratif.

Selain aspek isi cerita, ia juga memuji variasi tema, gagasan, hingga teknik produksi yang ditampilkan dalam FFS tahun ini yang dinilai sangat kaya dan beragam.

Inayah berharap, konsistensi pelaksanaan Festival Film Santri ke depan tidak hanya berhenti sebagai tontonan alternatif semata, melainkan dapat bertransformasi menjadi pegangan serta rujukan penting ketika membicarakan perkembangan dunia kepesantrenan di kancah nasional.

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"Saya membayangkan bahwa mungkin beberapa tahun ke depan festival film santri ini nggak hanya nanti akan jadi salah satu alternatif tontonan, tapi juga kemudian jadi pegangan untuk banyak orang ketika bicara tentang dunia kepesantrenan," ucapnya.

Memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya, Festival Film Santri tahun ini mengusung tema utama "Qorib" dan mencatatkan pencapaian membanggakan dengan hadirnya karya dari sineas internasional asal Iran dan Mesir.

Direktur Program Festival Film Santri, Yogi Ishabib menjelaskan, pemilihan tema Qorib merupakan kelanjutan filosofis dari gelaran tahun sebelumnya yang mengangkat tema Iqra sebagai momentum saling membaca dan memahami antarentitas dalam ekosistem perfilman dan pesantren.

"Harapannya adalah setelah saling membaca, menjadi dekat setelah festival, menjadi lebih dekat dan ada kemungkinan-kemungkinan kolaborasi yang lebih menarik ke depan baik dari produser film, santri, dan pesantren setelah festival ini," ujar Yogi.

Sebagai bentuk penyegaran dalam perhelatan tahun ketiga ini, panitia resmi meluncurkan program baru bertajuk Lalaran Cinema.

Nama lalaran sendiri diambil dari tradisi khas di pondok pesantren yang lekat dengan aktivitas membaca dan mengulang materi secara terus-menerus hingga di luar kepala.

Melalui forum khusus tersebut, para santri dan sineas muda diajak mendiskusikan peta distribusi film karya pesantren melalui jejaring festival, menelaah corak artistik, hingga mengevaluasi pencapaian teknis produksi.

Langkah ini diinisiasi agar ke depannya karya-karya dari lingkungan pesantren mampu memberikan warna khas serta memperkaya lanskap industri perfilman di Indonesia.

Antusiasme peserta pada penyelenggaraan FFS tahun ini terbilang sangat masif. Tercatat ada sekitar 205 judul film yang masuk ke meja kurasi panitia.

Menariknya, ratusan karya tersebut tidak hanya datang dari berbagai daerah di Indonesia saja, melainkan turut melibatkan partisipasi karya film dari luar negeri, yakni dari Iran dan Mesir.