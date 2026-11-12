Polda Jatim Tetapkan Tersangka WN Suriah Kasus Dugaan TPPO, Terancam 15 Tahun Penjara

JawaPos.com - Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jatim menetapkan warga negara Suriah FD, 57, bos restoran di Jalan Imam Bonjol, Sidoarjo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kasus ini terungkap berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/1407/X/2026/SPKT Polda Jawa Timur 23 Oktober 2026.

Dirres PPA dan PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum menjelaskan FD merupakan pemilik restoran. Dalam menjalankan bisnisnya tersangka memperkerjakan 19 orang karyawan. Satu orang diantaranya masih anak di bawah umur.

"Modus operandi TPPO untuk eksploitasi ekonomi dan seksual. Dimana para korban melakukan pekerjaan tidak sesuai dijanjikan pada resto tersebut mulai bulan Mei sampai Oktober 2026. Pada hal resto belum operasi," ucapnya dikutip Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Rabu (11/11/2026).

Sekama enam bulan, tersangka memperkerjakan karyawan di luar pekerjaan yang dijanjikan dan menerapkan sistem denda pada kontrak kerja.

Selain itu karyawan yang direkrut diberikan upah dikisaran Rp 1,3 juta hingga Rp 1,5 juta atau di bawah UMR.

Masing-masing karyawan dipaksa membuat suatu perjanjian perikatan sehingga karyawan tidak bisa keluar pekerjaan.

"Selama tiga bulan karyawan tersebut apabila mengundurkan diri dikenakan denda pinalti antara Rp 5 juta sampai Rp 15 juta," sebutnya.

Dia menuturkan motif tersangka adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang murah untuk memenuhi operasional usaha.

Dalam kasus ini peran tersangka mulai melakukan rekrutmen melalui media sosial, membuat perikatan perjanjain kerja, memperkerjakan anak di bawah umur, memperkerjakan karyawan diluar yang dijanjikan serta memberikan instruksi pekerjaan serta menentukan penerimaan karyawan.

"Di sini juga dilakukan eksploitasi seksual. Ada dua korban MIP dan MFP laki-laki," bebernya. Awalnya tersangka menuduh korban menghasut calon karyawan untuk tidak bekerja dengan dasar alasan tersangka memaksa korban menandatangani surat perjanjian.

Atas alasan tersebut tersangka memaksa korban menandatangani surat pernyataan bahwa korban bersalah.

"Dengan surat itu mereka dua korban diancam dipaksa melakukan kekerasan seksual atau pecabulan dua korban tersebut," bebernya.

Tersangka FD juga mengambil ponsel korban merekam menggunakan ponsel korban. Dia lalu mengirimkan foto dan video ke ponselnya.

Sementara di dalam ponsel korban foto dan video dihapus. Terkait kasus kekerasan seksual dua korban saat ini ditangani Satres PPA dan PPO Polresta Sidoarjo.

Dari pengungkapan kasus, polisi menyita barang bukti sebuah kaos, ponsel, celana dalam, celana panjang dan akta kelahiran karyawan di bawah umur.