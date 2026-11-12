Prakiraan Cuaca Jatim Hari Ini: Selatan Hujan Petir, Utara-Dataran Rendah Panas

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo, memprakirakan sebagian wilayah selatan Jatimt bakal dilanda hujan disertai petir, Kamis (12/11).

Di sisi lain, kawasan perkotaan di wilayah utara, dataran rendah, dan pesisir Jatim diprediksi kembali diselimuti suhu panas menyengat.

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG Juanda, warga di lima kabupaten dan kota untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem berupa hujan disertai petir, meliputi Kabupaten dan Kota Blitar, Jember, Lumajang, dan Pacitan.

Selain itu, potensi hujan sedang turut diprakirakan turun di Kabupaten Pamekasan pada siang hingga sore hari.

Adapun hujan ringan terpantau meluas membasahi daerah Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Malang, Magetan, Ngawi, Sampang, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung.

Di tengah kepungan hujan tersebut, wilayah dataran rendah Jawa Timur justru diprakirakan bakal kembali merasakan hawa panas yang cukup menyengat pada siang hari.

BMKG mencatat suhu udara maksimum hari ini menyentuh angka 36 derajat Celsius yang melanda Kota Mojokerto.

Selain itu, ada Sidoarjo dengan suhu udara tertinggi mencapai 35 derajat Celsius dengan kondisi cerah.