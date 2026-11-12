Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Penulis: Dadang Kurnia
Kamis, 12 November 2026 | 16.51 WIB

Prakiraan Cuaca Jatim Hari Ini: Selatan Hujan Petir, Utara-Dataran Rendah Panas

Ilustrasi hujan disertai petir. (Bayu Putra/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi hujan disertai petir. (Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo, memprakirakan sebagian wilayah selatan Jatimt bakal dilanda hujan disertai petir, Kamis (12/11).

Di sisi lain, kawasan perkotaan di wilayah utara, dataran rendah, dan pesisir Jatim diprediksi kembali diselimuti suhu panas menyengat.

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG Juanda, warga di lima kabupaten dan kota untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem berupa hujan disertai petir, meliputi Kabupaten dan Kota Blitar, Jember, Lumajang, dan Pacitan.

Selain itu, potensi hujan sedang turut diprakirakan turun di Kabupaten Pamekasan pada siang hingga sore hari.

Adapun hujan ringan terpantau meluas membasahi daerah Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Malang, Magetan, Ngawi, Sampang, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung.

Di tengah kepungan hujan tersebut, wilayah dataran rendah Jawa Timur justru diprakirakan bakal kembali merasakan hawa panas yang cukup menyengat pada siang hari.

BMKG mencatat suhu udara maksimum hari ini menyentuh angka 36 derajat Celsius yang melanda Kota Mojokerto.

Selain itu, ada Sidoarjo dengan suhu udara tertinggi mencapai 35 derajat Celsius dengan kondisi cerah.

Berikutnya Surabaya, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Jombang, Mojokerto, dan Ngawi mencatatkan suhu maksimum di angka 34 derajat Celsius.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google

Tags

prakiraan cuaca jatimdataran rendahcuaca panashujan petir

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Rahasia Makeup Tidak Luntur Saat Cuaca Panas, Dijamin Tetap Kokoh Seharian - Image
Lifestyle

Rahasia Makeup Tidak Luntur Saat Cuaca Panas, Dijamin Tetap Kokoh Seharian

Minggu, 8 November 2026 | 10.00 WIB

Pahami Pola Pemakaian Listrik di Tengah Cuaca Panas agar Tagihan Terjaga - Image
Lifestyle

Pahami Pola Pemakaian Listrik di Tengah Cuaca Panas agar Tagihan Terjaga

Sabtu, 7 November 2026 | 00.49 WIB

6 Penyakit yang Mengintai Saat Musim Hujan, Tips Antisipasi di Tengah Cuaca Tak Menentu - Image
Lifestyle

6 Penyakit yang Mengintai Saat Musim Hujan, Tips Antisipasi di Tengah Cuaca Tak Menentu

Kamis, 5 November 2026 | 23.51 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore