APBD 2027 Disahkan Sebesar Rp 12,9 Triliun, Fokus pada Pendidikan dan Kesehatan

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD Kota Surabaya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp 12,9 triliun, Selasa (10/11/2026).

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda) tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

APBD tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, memperkuat pelayanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan salah satu prioritas APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat.

Melalui penguatan kapasitas anggaran bersama DPRD, pemkot berupaya memperluas cakupan penerima bantuan, terutama masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi.

"Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kami bantu semuanya," kata Eri.

Selain memperluas bantuan sosial, Pemkot Surabaya tetap mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Tak hanya itu, penanganan banjir juga menjadi salah satu prioritas pembangunan yang diperkuat melalui APBD 2027.

Eri berharap penanganan berbagai titik genangan yang telah dilakukan dapat dioptimalkan sehingga persoalan banjir di Surabaya semakin berkurang pada tahun mendatang.

"Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama," jelasnya.

Pada sektor pelayanan dasar, Pemkot Surabaya bersama DPRD juga memprioritaskan dukungan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Prioritas tersebut mencakup keberlanjutan program beasiswa bagi masyarakat serta peningkatan kualitas layanan kesehatan.

"Yang berikutnya adalah terkait dengan tetap bagaimana kita memberikan bantuan beasiswa terkait pendidikan dan kesehatan karena pelayanan dasar kita adalah pendidikan dan kesehatan," katanya.

Di bidang kesehatan, Pemkot Surabaya berencana menata kembali pelayanan puskesmas.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah menugaskan petugas puskesmas ke kampung-kampung agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

"Kita juga memindahkan semua (petugas) puskesmas yang ada di dalam perkampungan untuk keluar dari kampung agar kesehatan ini juga bisa maksimal," ujarnya.

Sementara itu, di sektor pendidikan, Eri menegaskan memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan tanpa dibebani pungutan tambahan, termasuk Lembar Kerja Siswa (LKS).

"Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat, sehingga betul-betul yang diinginkan pemerintah kota dan DPRD itu adalah pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya," katanya.

Dia berharap APBD 2027 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, melalui upaya menekan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, hingga gini rasio.

"Karena itulah tujuan anggaran Raperda 2027 Kota Surabaya disahkan," katanya.

Berdasarkan struktur APBD 2027, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp12,6 triliun. Dari total belanja daerah tersebut, alokasi terbesar diarahkan untuk belanja operasi Rp9,8 triliun. Selanjutnya, belanja modal dialokasikan Rp2,7 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp47,6 miliar.

Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp11,1 triliun. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,6 triliun.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp1,7 triliun. Penerimaan tersebut terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp253 miliar.