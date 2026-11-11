OJK Catat 99 Ribu Warga Jatim Jadi Korban Penipuan Keuangan, Surabaya-Sidoarjo Terbanyak

JawaPos.com - Masyarakat Jawa Timur (Jatim) diimbau untuk makin meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian saat beraktivitas serta bertransaksi di ruang digital.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 99.347 laporan penipuan keuangan berasal dari wilayah Jawa Timur sepanjang periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026. Laporan tersebut diterima Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Tingginya angka aduan tersebut menempatkan Provinsi Jawa Timur berada di posisi ketiga nasional dengan laporan kasus penipuan terbanyak, tepat di bawah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

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Kondisi ini menjadi alarm peringatan keras bagi publik di tengah masifnya penggunaan layanan keuangan berbasis digital, belanja daring, hingga penawaran investasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran mengungkapkan, sebaran laporan kasus penipuan di Jatim didominasi warga di kawasan megapolitan dan perkotaan, yakni Kota Surabaya dengan 21.051 laporan, Kabupaten Sidoarjo 10.068 laporan, dan Kota Malang 6.429 laporan.

"Pertumbuhan sektor jasa keuangan tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka kredit, aset, maupun transaksi semata. Pertumbuhan harus mampu menggerakkan sektor produktif, memperluas akses pembiayaan, menciptakan kesejahteraan, dan yang terpenting memberikan rasa aman," tegas Horas dalam Media Briefing Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Jawa Timur Triwulan IV 2026 di Legacy Ballroom, Jalan Raya Kupang Indah, Dukuh Pakis, Surabaya, Rabu (11/11).

Horas membeberkan, modus operandi kejahatan keuangan yang banyak dilaporkan korban sangat dekat dengan kebiasaan dan aktivitas harian masyarakat modern.

Beberapa modus yang mendominasi antara lain penipuan transaksi jual beli daring, panggilan telepon palsu yang mengatasnamakan lembaga resmi atau otoritas tertentu, hingga berbagai iming-iming investasi bodong berkedok keuntungan cepat.

Menurut Horas, kemudahan dan percepatan akses digitalisasi keuangan wajib diimbangi dengan perisai perlindungan konsumen yang kokoh agar tidak mengorbankan keamanan masyarakat.

"Kami tidak ingin masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan, tetapi justru semakin rentan menjadi korban kejahatan keuangan. Tidak boleh ada ruang bagi praktik keuangan ilegal dan penipuan yang merugikan masyarakat," ujarnya.

Horas menjelaskan, secara nasional, jumlah laporan penipuan keuangan melalui IASC mencapai 702.342 laporan. Jumlah rekening yang dilaporkan terlibat aksi penipuan mencapai 1.372.483 rekening.

Dari jutaan rekening tersebut, 702.833 di antaranya telah dibekukan. Dari sisi nominal, dana yang diblokir mencapai Rp825,2 miliar dimana yang telah dikembalikan kepada korban sebesar Rp206 miliar.