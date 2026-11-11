Rencana Hibah Rp 2,4 Miliar untuk Sabilu Taubah Pimpinan Gus Iqdam Dicoret dari RAPBD Blitar 2027

JawaPos.com - Rencana alokasi dana hibah untuk Yayasan Majelis Ta'lim Sabilu Taubah pimpinan pendakwah muda Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam dipastikan resmi dicoret dan dibatalkan secara menyeluruh dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027.

Kepastian pencoretan anggaran hibah tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifai. Rifai mengungkapkan, pada pembahasan RAPBD di DPRD Kabupaten Blitar, Senin (9/11) Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar menyampaikan draf terbaru RAPBD Blitar 2027.

Dalam RAPBD tersebut, kata dia, tidak lagi mencantumkan alokasi dana hibah Rp 2,4 miliar untuk yayasan milik Gus Iqdam.

"Nah, kemarin, pada tahap pembahasan RAPBD, saya yang memimpin rapat, saya suruh Bu Sekda untuk menyampaikan. Ada ndak perubahan dari KUA-PPAS pada RAPBD? Nah, ternyata di RAPBD sudah tidak muncul yang namanya hibah kepada ST (Sabilu Taubah)" kata Rifai, Rabu (11/11).

Rifai yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar menjelaskan, proses pengusulan hibah awalnya bermula dari proposal yang masuk ke Pemkab Blitar dan TAPD dengan nilai pengajuan sebesar Rp 4,7 miliar.

Pada tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara September–Oktober, dewan sempat merasionalisasi angka tersebut menjadi Rp 2,4 miliar.

Sedianya, dana hibah itu akan dimanfaatkan untuk proyek pembangunan kawasan wisata religi serta fasilitas edukasi manasik haji terpadu di lingkungan Markas Sabilu Taubah.

Namun, polemik mengenai besaran nilai hibah tersebut berlanjut hingga memicu sorotan publik dan viral di media sosial.

"Permintaannya kan Rp 4,7 miliar. Tetapi waktu di KUA-PPAS kemarin dirasionalisasi oleh teman-teman dewan, akhirnya hampir ada kesepakatan Rp 2,4 miliar. Nah, tetapi Rp 2,4 miliar ini jadi viral, ya bisa jadi akhirnya Pak Bupati atau dari pihak pengusul proposal terus akhirnya di-cancel semuanya. Ya wes jelas, wes enggak dianggarkan. Enggak ada pending-pendingan, ya wes batal," ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar ini membeberkan bahwa pencoretan alokasi hibah ini selaras dengan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami pengetatan akibat keterbatasan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Kondisi fiskal tersebut memaksa Banggar DPRD dan Pemkab Blitar menata ulang skala prioritas belanja daerah demi mengedepankan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Anggaran yang semula dialokasikan untuk hibah akan digeser guna membiayai pembangunan fasilitas publik prioritas, seperti Mal Pelayanan Publik (MPP), pembangunan masjid daerah di Kanigoro, hingga penyediaan program seragam sekolah gratis bagi pelajar.

"Masih banyak program-program yang belum ada anggarannya. Sehingga kemarin ketika hibah itu dicoret ya sudah, ini nanti digeser untuk memberikan kegiatan-kegiatan semisal kayak MPP, bangun masjid di Kanigoro, ini juga masih butuh anggaran yang banyak," ucap Rifai.

Langkah Pemkab Blitar ini sejalan dengan keputusan Pemprov Jawa Timur yang sebelumnya juga telah memastikan penolakan terhadap proposal dana hibah yang diajukan oleh Yayasan Sabilu Taubah untuk tahun anggaran 2027.

Sebelumnya, pengelola Majelis Sabilu Taubah diketahui turut mengajukan permohonan hibah sebesar Rp 25 miliar kepada Pemprov Jatim untuk pengembangan kawasan wisata religi yang sama.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono, mengonfirmasi bahwa setelah melalui proses evaluasi dan mempertimbangkan keterbatasan kas daerah, Pemprov Jatim memutuskan untuk tidak memenuhi permohonan tersebut.