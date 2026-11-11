LPS Ungkap 98,8 Persen Rekening di Jatim Nominal Simpanannya di Bawah Rp 100 Juta

JawaPos.com - Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II, Bambang Samsul Hidayat mengungkapkan, Jawa Timur memegang peranan penting dalam industri perbankan nasional.

Jatim berada di posisi ketiga secara nasional untuk jumlah rekening dengan catatan 74,82 juta rekening. Hanya kalah dari Jabar dengan jumlah 79,95 juta rekening, dan DKI Jakarta 239,90 juta rekening.

Selain itu, Jatim juga tercatat menempati posisi kedua nasional untuk total nominal simpanan dengan nilai mencapai Rp 857,55 triliun. Dalam hal ini, Jatim hanya kalah dari DKI Jakarta dengan nilai mencapai Rp 5.815,7 triliun.

"Jawa Timur kontribusi dari sisi jumlah rekening, dari sisi nominal, jumlahnya sangat signifikan secara nasional. Ini adalah modal berharga bagi kita untuk nantinya bisa mendukung pertumbuhan industri perbankan," ujarnya dalam kegiatan Media Briefing Jawa Timur Triwulan IV 2026 yang digelar di Legacy Ballroom, Jalan Raya Kupang Indah, Dukuh Pakis, Surabaya, Rabu (11/11).

Jika dikelompokan berdasarkan nominal saldo (tiering), sebanyak 98,80 persen rekening di Jatim berada pada tiering simpanan di bawah Rp 100 juta.

Namun, dari sisi nominal, porsi terbesar dikuasai oleh kelompok simpanan di atas Rp 5 miliar dengan kontribusi mencapai 39,30 persen dari total simpanan. Produk tabungan mendominasi 98,3 persen dari total rekening di Jatim.

"Rekening yang di bawah Rp 100 juta ini kebanyakan adalah rekening perorangan. Secara share yang di bawah 100 juta itu adalah 98,8 persen. Tetapi dari sisi nominal, yang tiering di atas Rp 5 miliar memang paling besar 39,3 persen, tetapi tiering-tiering yang lainnya pun juga kontribusinya juga relatif cukup tinggi," ujarnya.

Bambang melanjutkan, jika dilihat dari konsentrasi wilayah, Surabaya mendominasi dengan kontribusi mencapai 52 persen dari total simpanan di Jawa Timur, yang kemudian disusul oleh Kota Malang sebesar 7 persen.