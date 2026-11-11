Dituntut 3,5 Tahun Penjara, Terdakwa Kecelakaan Maut di Grahadi Erica Natasha Menangis

JawaPos.com - Erica Natasha Risakotta, terdakwa kasus kecelakaan maut yang menewaskan pekerja event Rachmat Praditya Kusuma, di Gedung Negara Grahadi dituntut hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, Selasa (10/11/2026).

Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Arisandi. Sidang yang digelar di Ruang Sidang Sari 4 itu dihadiri orang tua korban almarhum Rachmat Praditya Kusuma, Sunarto (59).

Saat dibacakan, Erica nampak berderai air mata. Tangannya tak berhenti mengusap air mata dengan tisu.

Dalam sidang tuntutan, JPU Deddy Arisandi menyampaikan terdakwa Erica Natasha Risakotta, terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan, yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

“Menjatuhkan hukuman pidana kurungan penjara 3 tahun 6 bulan, kepada Terdakwa Erica Natasha Risakotta,” ujar Deddy.

JPU menilai, terdakwa secara sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, serta tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas pada pihak kepolisian. JPU juga menjerat terdakwa dengan pasal berlapis, tentang Undang Undang Lalu Lintas.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 juncto pasal 106 ayat 1 Undang Undang Lalu Lintas, dan pasal 310 ayat 1 juncto pasal 106 ayat 1 Undang Undang Lalu Lintas, Pasal 312 juncto pasal 23 ayat 1 Undang Undang Lalu Lintas,” kata Deddy.

Setelah mendengarkan tuntutan, terdakwa Erica diberi kesempatan oleh Hakim Ketua Sarlota Marselina Suek, untuk menyampaikan pembelaan.

Terdakwa Erica langsung menyampaikan pembelaan secara lisan. Mengingat selama jalannya persidangan, Erica memilih menghadapi perkara sendirian, sehingga tidak ada pendampingan dari pengacara.

Terdakwa juga mengakui tidak pernah bertemu dengan keluarga korban, untuk meminta maaf langsung di rumah duka.

“Saya meminta mohon maaf yang mulia, saya benar benar sangat menyesal,” kata Erica sambil berusaha menahan isak tangis.