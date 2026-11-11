KSTI 2026 di ITS Bidik 254 Kerja Sama Riset dengan Beberapa Industri

JawaPos.com - Sebanyak 254 kontrak kerja sama akan berlangsung antara perguruan tinggi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan industri dalam kegiatan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Rabu (11/11/2026).

Selain itu, terdapat jumlah yang sama untuk kerja sama dengan investor. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemanfaatan hasil penelitian agar bisa dikembangkan menjadi produk komersial dan memenuhi kebutuhan industri.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof Brian Yuliarto mengatakan, KSTI menjadi ruang pertemuan antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku industri.

Melalui forum tersebut, pemerintah ingin memperkuat sinergi agar hasil penelitian tidak hanya berhenti pada publikasi akademik.

“Sementara ini 254 kontrak yang akan terjadi antara perguruan tinggi maupun BRIN bersama industri,” kata Prof Brian.

Prof Brian mengatakan KSTI diharapkan menjadi jembatan untuk mempertemukan inovasi yang dikembangkan kampus dan BRIN dengan kebutuhan dunia usaha.

Menurutnya, persoalan hilirisasi selama ini terletak pada proses mengubah produk penelitian menjadi produk komersial yang dibutuhkan industri.

“Berbagai pameran yang dilakukan itu harapannya menarik industri, terjadi kontrak antara industri dengan riset-riset yang berkembang di perguruan tinggi maupun di BRIN,” ujarnya.

Rektor ITS Prof Bambang Pramujati menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kepada ITS untuk menjadi tuan rumah KSTI 2026.

Menurut dia, pameran berbagai hasil inovasi dari perguruan tinggi dapat menjadi ruang berbagi sekaligus memacu kreativitas para peneliti.

“Harapannya tentunya itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Di ITS ada beberapa produk yang ditawarkan, tapi kita tentunya berharap bahwa semua dosen, para inovator di ITS juga terinspirasi untuk bisa berbuat lebih banyak lagi menciptakan produk-produk inovasi yang bisa memberi kebermanfaatan bagi masyarakat,” kata Bambang.

Dia menjelaskan, ITS memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi para peneliti dan inovator agar hasil penelitian dapat terus dikembangkan.

Dukungan itu diberikan melalui pendanaan penelitian, penyediaan fasilitas, hingga mempertemukan inovator dengan mitra industri.

Diketahui, KSTI 2026 merupakan forum strategis berskala nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.