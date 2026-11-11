KSTI 26 di Surabaya, Momen Pertemukan Hasil Inovasi Pendidikan Tinggi dengan Pelaku Industri

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof. Brian Yuliarto mengungkapkan gelaran Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 26 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk pertemukan berbagai produk inovasi dengan pelaku industri.

Menurutnya, kegiatan yang digelar untuk kedua kalinya ini sebagai upaya pemerintah mewadahi pendidikan tinggi untuk berbagi hasil penelitian sekaligus membahas persoalan strategis bangsa.

"Kita bersama-sama berdiskusi, sharing berbagai hasil penelitian, teknologi, sehingga kita mengarahkan seluruh kegiatan di perguruan tinggi maupun lembaga riset untuk bisa mendukung penyelesaian masalah-masalah bangsa," kata Prof Brian di ITS, Rabu (11/10/2026).

Prof Brian mengatakan melalui forum tersebut, pemerintah mendorong percepatan hilirisasi penelitian agar berbagai inovasi tidak berhenti sebagai produk akademik, tetapi bisa dikembangkan menjadi produk komersial.

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"Kami ingin ada sinergi antara lembaga riset maupun perguruan-perguruan tinggi itu dengan industri. Karena tadi saya sudah sampaikan sebagian besar permasalahan hilirisasi dari riset kita itu adalah bagaimana dari produk riset menjadi produk komersial yang dibutuhkan industri," jelasnya.

Kemudian, hasil riset dan inovasi harus memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, pengembangan teknologi di lingkungan akademik diharapkan dapat mendukung program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo.

Dia menyebut, penyelenggaraan KSTI pertama pada tahun lalu telah menghasilkan sejumlah kerja sama dengan industri, khususnya badan usaha milik negara (BUMN).

Salah satu contohnya adalah kolaborasi dengan Peruri yang menghasilkan peluncuran chip Merah Putih.

Melalui pengembangan chip tersebut, Indonesia diharapkan mampu memproduksi sendiri chip identitas untuk berbagai kebutuhan nasional, seperti surat izin mengemudi (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), hingga paspor.

Dengan begitu, penguasaan teknologi chip diharapkan semakin kuat dan tidak bergantung sepenuhnya pada produk luar negeri.

Selain chip Merah Putih, Prof Brian menyebut sejumlah hasil riset dan inovasi lain yang berpotensi dikembangkan bersama industri. Di antaranya produk berbasis kratom, teknologi pengolahan sampah, hingga pesawat nirawak atau drone.

“Berbagai hal, temuan-temuan ini kita berharap dapat membantu percepatan seperti yang diminta oleh Bapak Presiden. Indonesia butuh sains dan teknologi, Indonesia perlu melakukan hilirisasi pada kekayaan alam kita,” ujarnya.

Dia menambahkan, kesiapan riset dan teknologi dari perguruan tinggi maupun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi bagian penting dalam mendukung agenda tersebut.

Untuk KSTI 2026, Prof Brian berharap berbagai pameran inovasi yang ditampilkan dapat menarik minat pelaku industri.

Dengan demikian, hasil penelitian yang dikembangkan perguruan tinggi maupun BRIN berpeluang ditindaklanjuti melalui kerja sama hingga kontrak komersial.

“Harapannya menarik industri, terjadi kontrak antara industri dengan riset-riset yang berkembang di perguruan tinggi maupun di BRIN,” tandasnya.

Diketahui, KSTI 2026 merupakan forum strategis berskala nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.