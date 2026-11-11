KSTI 26 di Surabaya, Momen Pertemukan Hasil Inovasi Pendidikan Tinggi dengan Pelaku Industri

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof. Brian Yuliarto mengungkapkan gelaran Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 26 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk pertemukan berbagai produk inovasi dengan pelaku industri.

Menurutnya, kegiatan yang digelar untuk kedua kalinya ini sebagai upaya pemerintah mewadahi pendidikan tinggi untuk berbagi hasil penelitian sekaligus membahas persoalan strategis bangsa.

"Kita bersama-sama berdiskusi, sharing berbagai hasil penelitian, teknologi, sehingga kita mengarahkan seluruh kegiatan di perguruan tinggi maupun lembaga riset untuk bisa mendukung penyelesaian masalah-masalah bangsa," kata Prof Brian di ITS, Rabu (11/10/2026).

Prof Brian mengatakan melalui forum tersebut, pemerintah mendorong percepatan hilirisasi penelitian agar berbagai inovasi tidak berhenti sebagai produk akademik, tetapi bisa dikembangkan menjadi produk komersial.

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"Kami ingin ada sinergi antara lembaga riset maupun perguruan-perguruan tinggi itu dengan industri. Karena tadi saya sudah sampaikan sebagian besar permasalahan hilirisasi dari riset kita itu adalah bagaimana dari produk riset menjadi produk komersial yang dibutuhkan industri," jelasnya.

Kemudian, hasil riset dan inovasi harus memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, pengembangan teknologi di lingkungan akademik diharapkan dapat mendukung program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo.

Dia menyebut, penyelenggaraan KSTI pertama pada tahun lalu telah menghasilkan sejumlah kerja sama dengan industri, khususnya badan usaha milik negara (BUMN).

Salah satu contohnya adalah kolaborasi dengan Peruri yang menghasilkan peluncuran chip Merah Putih.