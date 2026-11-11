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Penulis: Dadang Kurnia
Rabu, 11 November 2026 | 16.28 WIB

Efek Pancaroba, Nyaris Seluruh Jatim Berpotensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

Ilustrasi cuaca ekstrem. (Bayu Putra/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi cuaca ekstrem. (Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sebagian besar wilayah Jawa Timur diprakirakan bakal diterjang cuaca ekstrem selama periode 11 hingga 17 November 2026, sebagai imbas pancaroba atau peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.

Hal itu disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Rabu (11/11). 

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan tinggi terhadap ancaman bencana hidrometeorologi sebagai dampak cuaca ekstrem ini.

Mulai dari hujan intensitas sedang hingga lebat, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, fenomena puting beliung, hingga hujan es.

Peringatan dini ini mencakup hampir seluruh kabupaten/ kota di Jatim, meliputi Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Jombang, serta Bojonegoro.

Kemudian Kota Batu, Kabupaten dan Kota Malang, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Kabupaten dan Kota Blitar, Kediri, Kabupaten dan Kota Madiun, Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung, Bondowoso, Lumajang, Jember, Banyuwangi, serta seluruh wilayah Pulau Madura.

Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Taufiq Hermawan menjelaskan, saat ini mayoritas wilayah Jawa Timur telah memasuki masa peralihan (pancaroba) dari musim kemarau menuju musim hujan.

"Diprakirakan dalam tujuh hari ke depan akan terjadi cuaca ekstrem yang berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari," terang Taufiq melalui siaran resminya, Rabu (11/11).

Taufiq membeberkan, munculnya potensi cuaca ekstrem ini dipicu akumulasi beberapa gangguan dinamika atmosfer.

Salah satu faktor utamanya adalah aktifnya fenomena gelombang atmosfer Kelvin yang tengah melintasi wilayah Jawa Timur.

Selain itu, kondisi kelembapan udara yang tercatat cukup tinggi pada lapisan bawah hingga menengah serta suhu muka laut di perairan Selat Madura yang hangat mendukung penguapan secara signifikan.

Kemudian, ditambah lagi atmosfer lokal yang berada dalam kondisi labil, pertumbuhan awan-awan konvektif seperti Cumulonimbus menjadi sangat masif sehingga memicu hujan lebat disertai petir dan angin kencang.

Berdasarkan analisis angin gradien pada ketinggian 3.000 feet per 10 November 2026 pukul 07.00 WIB, pergerakan angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 10 knot.

Sementara nilai Outgoing Longwave Radiation (OLR) cenderung bernilai netral hingga negatif.

Menghadapi potensi ancaman bencana tersebut, Taufiq mengimbau masyarakat dan instansi pemerintah terkait agar senantiasa siaga memantau perkembangan cuaca.

Warga yang tinggal atau melintas di daerah dengan topografi curam, pegunungan, maupun tebing rawan longsor, diminta ekstra waspada terhadap ancaman sekunder.

Mulai dari pohon tumbang, jalan licin, tanah longsor, hingga penurunan jarak pandang saat berkendara.

"Masyarakat dan instansi terkait untuk senantiasa waspada terhadap perubahan cuaca mendadak. Khususnya wilayah berbukit atau kawasan tebing curam agar mengantisipasi dampak banjir, tanah longsor, hingga luapan air," imbuh Taufiq.

Editor: Bayu Putra
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